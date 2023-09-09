Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Политолог Морозов отметил три обстоятельства, определяющие контуры предстоящего хода войны
Эксклюзив

Политолог Морозов отметил три обстоятельства, определяющие контуры предстоящего хода войны

9 сентября, 2023 суббота
14:51
Война с Россией

Александр Морозов, политолог, преподаватель Карлова университета (Прага), считает, что Путин не в состоянии закончить войну, его ближайшее окружение, а теперь и он сам, представляют собой машину войны и машину милитаризации. И обратного хода в каком-то мирном развитии никто из них не представляет

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы всегда аккуратно формулируем какие-то прогнозы относительно войны, потому что в ней много факторов неопределенности. Но спри этом есть три обстоятельства, которые определяют контуры ближайшего и среднесрочного будущего хода войны. Первое – мало, кто сомневается в том, что пока Путин в Кремле, война будет продолжаться. Сам Путин не в состоянии закончить войну. Его ближайшее окружение, а теперь и он сам, представляют собой машину войны и машину милитаризации. И обратного хода в мирное какое-то развитие никто из них не представляет. Они все под санкциями, для них маячит та или иная форма международного трибунала. Соответственно, они сами не могут являться источником какого-либо поворота в другую сторону в этой войне", - отметил политолог.

Александр Морозов отметил второй пункт, в котором нужно учитывать, что Кремль явно надеется на то, что что-то на Западе треснет и изменится. Этого не произойдет. Ни ЕС не изменит свою позицию в отношении Украины, ни США. А выборы в США вряд ли что-нибудь в этом смысле изменят. Создан достаточно сильный альянс, который, независимо от смены правительств, будет действовать в направлении поддержки Украины.

"И третий важный пункт состоит в том, что есть разные оценки ресурсов, которыми располагает Кремль для дальнейшего ведения войны. При внимательном взгляде очень хорошо видно, что деградация российской экономики и российской управленческой системы разворачивается сейчас на наших глазах. Лучшим тому подтверждением является мятеж Пригожина, и то, что сейчас происходит в генералитете армии РФ. Это свидетельствует о развале управленческой модели у Путина. Он не в том уверенном положении, в котором был в 2014 году, когда аннексировал Крым. Сейчас у него во время войны большая группа генералов обвиняется в нелояльности, идут расследования, работает ФСБ и военная прокуратура. Четкость управления – это часть ресурсов, потому что не только экономические ресурсы определяют войну, но и человеческие", - пояснил аналитик.

Морозов добавил, что в отношении  экономических ресурсов РФ Кремль делает хорошую мину при плохой войне. В реальности довольно быстро происходит бартеризация экономики, то есть выпадение из глобальных валют, что усложняет все экономические коммуникации. Переориентация российской экономики на Восток идет очень плохо. И экономисты хорошо это показывают, что весь трафик на Китай увеличивается, но такое увеличение не столь сильное, чтобы возместить те потери, которые несет Кремль и Российская Федерация.

  • Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку Украине в ее борьбе против РФ и подчеркнул, что наша борьба определит на десятилетия вперед направление развития мира
  • CNN сообщает, что Россия и Северная Корея "активно продвигаются" в переговорах по потенциальному соглашению о поставках оружия россиянам для войны в Украине
Мир
Экономика
Украина
Россия
Китай
російська армія
США
Мятеж Вагнера
Читайте также:
Росія, Ізраїль, культура, кіно
9 сентября, 2023 суббота
Израиль подписал соглашение в области кино с РФ: после протестов его назвали "ошибкой дипломатии"
Держсекретар США Блінкен у Києві
6 сентября, 2023 среда
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
Кирило Буданов
7 сентября, 2023 четверг
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
9 сентября
16:04
OPINION
Безлимитная война
15:50
Обновлено
Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяши Йошимаса
15:44
Обновлено
"Российское зло уже готовится к зиме", – Зеленский
15:31
В Херсоне начался 25-й международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии"
15:23
Украина – Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
15:16
Эксклюзив
После выхода ВСУ на север Бахмута россияне окажутся в окружении, - Свитан
15:05
Российская армия обстреляла поселок на Херсонщине: погиб мужчина
15:00
На Венецианской фестивале состоялась мировая премьера украинской ленты "Навсегда-Навсегда"
14:47
Инфографика
Курс валют на 9 сентября: сколько стоит евро и доллар
14:37
Обновлено
Псевдовыборы на ВОТ: на Запорожье второй день подряд подрывают "избирательные участки"
14:36
Обзор
Матч Украина – Англия, Свитолина берет паузу, а WBA получила апелляцию на победу Усика: главные новости украинского спорта за неделю
14:36
В Балтийском море страны НАТО отрабатывают вероятный контрудар по россиянам
14:33
Дания взяла в трех музеях Leopard 1 для обучения украинских военных
14:13
На войне погиб адвокат и спортсмен из Винницы Сергей Ярмоленко
14:06
В Британии украинские водолазы учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины
14:03
Россияне сами давно используют снаряды с обедненным ураном, - Центр противодействия дезинформации
14:00
OPINION
В Украине количество ФЛП превысило довоенный уровень
13:46
В РФ заявили об обстреле Белгородской области: без света якобы остались жители села
13:35
Британия кредитовала Энергоатом на 192 млн фунтов стерлингов
13:32
В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским
В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским
13:19
Готовится к зиме: в Чернобыльском заповеднике заметили барсука с густой шубкой
13:03
Псевдовыборы на ВОТ: кто возглавляет списки и как избежать принудительного голосования
12:57
Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп
12:53
Обновлено
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 820 человек, разрушены здания
12:34
Залужный обсудил с начальником штаба обороны ВС Румынии атаки РФ на Дунайские порты
12:01
OPINION
Папа Франциск проваливает тест на разумность
11:52
Ренат Кузьмин
Суд разрешил ГБР спецрасследование по экс-заместителю генпрокурора Кузьмину
11:25
Зеленский встретился с членом санкционной группы Макфолом: о чем говорили
11:20
Обзор
Зависит ли успех ВСУ от капризов миллиардера Маска и как россияне адаптировались к войне. Акценты мировых СМИ 9 сентября
11:17
Ученые исследовали, какие ночные кошмары мучают людей чаще всего
11:03
Эрдоган призывает лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по зерновому соглашению
10:32
В Северной Корее возле ядерного полигона произошло три землетрясения
10:26
Африканский союз стал постоянным членом G20
10:22
Воевали под Мариуполем и Бахмутом: 5 окупантов сядут в тюрьму за военные преступления
10:05
Эксклюзив
Логики в этом нет: военный эксперт об автомобильных шинах, которые россияне раскладывают на самолеты
10:03
OPINION
Мы стали важной фигурой на мировой шахматной доске
09:44
Россияне за сутки атаковали 8 украинских областей: 8 человек погибли, 93 ранены
09:42
Интервью
Николай Княжицкий
Украина-Польша: зерно раздора?
09:19
США передадут Румынии боевые самолеты после инцидента с падением российского дрона
09:11
Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV