Политолог Морозов отметил три обстоятельства, определяющие контуры предстоящего хода войны

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы всегда аккуратно формулируем какие-то прогнозы относительно войны, потому что в ней много факторов неопределенности. Но спри этом есть три обстоятельства, которые определяют контуры ближайшего и среднесрочного будущего хода войны. Первое – мало, кто сомневается в том, что пока Путин в Кремле, война будет продолжаться. Сам Путин не в состоянии закончить войну. Его ближайшее окружение, а теперь и он сам, представляют собой машину войны и машину милитаризации. И обратного хода в мирное какое-то развитие никто из них не представляет. Они все под санкциями, для них маячит та или иная форма международного трибунала. Соответственно, они сами не могут являться источником какого-либо поворота в другую сторону в этой войне", - отметил политолог.

Александр Морозов отметил второй пункт, в котором нужно учитывать, что Кремль явно надеется на то, что что-то на Западе треснет и изменится. Этого не произойдет. Ни ЕС не изменит свою позицию в отношении Украины, ни США. А выборы в США вряд ли что-нибудь в этом смысле изменят. Создан достаточно сильный альянс, который, независимо от смены правительств, будет действовать в направлении поддержки Украины.

"И третий важный пункт состоит в том, что есть разные оценки ресурсов, которыми располагает Кремль для дальнейшего ведения войны. При внимательном взгляде очень хорошо видно, что деградация российской экономики и российской управленческой системы разворачивается сейчас на наших глазах. Лучшим тому подтверждением является мятеж Пригожина, и то, что сейчас происходит в генералитете армии РФ. Это свидетельствует о развале управленческой модели у Путина. Он не в том уверенном положении, в котором был в 2014 году, когда аннексировал Крым. Сейчас у него во время войны большая группа генералов обвиняется в нелояльности, идут расследования, работает ФСБ и военная прокуратура. Четкость управления – это часть ресурсов, потому что не только экономические ресурсы определяют войну, но и человеческие", - пояснил аналитик.

Морозов добавил, что в отношении экономических ресурсов РФ Кремль делает хорошую мину при плохой войне. В реальности довольно быстро происходит бартеризация экономики, то есть выпадение из глобальных валют, что усложняет все экономические коммуникации. Переориентация российской экономики на Восток идет очень плохо. И экономисты хорошо это показывают, что весь трафик на Китай увеличивается, но такое увеличение не столь сильное, чтобы возместить те потери, которые несет Кремль и Российская Федерация.