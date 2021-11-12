"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:40: Оккупанты нагнали больше войска к нашей границе - что дальше?

Эфир начнется сегодня в 19:40.



Ведущий и гости программы обсудят горячую тему последних недель: накопление страной-агрессором большого количества боевых танков и других вооружений у границы с Украиной. Заявления по этому поводу американских и европейских политиков. А также шантаж Евросоюза мигрантами и газом со стороны России и Беларуси.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос", полковник, участник боевых действий

Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"

Виктор Ягун, генерал-майор Службы Безопасности Украины, заместитель главы СБУ (2014-2015)

Александр Карпюк (Серж Марко), автор книги "Хроники гибридной войны", участник "волонтерского десанта" Министерства обороны Украины