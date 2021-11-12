"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:40: Оккупанты нагнали больше войска к нашей границе - что дальше?
Подключайтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо
Эфир начнется сегодня в 19:40.
Ведущий и гости программы обсудят горячую тему последних недель: накопление страной-агрессором большого количества боевых танков и других вооружений у границы с Украиной. Заявления по этому поводу американских и европейских политиков. А также шантаж Евросоюза мигрантами и газом со стороны России и Беларуси.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос", полковник, участник боевых действий
- Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"
- Виктор Ягун, генерал-майор Службы Безопасности Украины, заместитель главы СБУ (2014-2015)
- Александр Карпюк (Серж Марко), автор книги "Хроники гибридной войны", участник "волонтерского десанта" Министерства обороны Украины
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