"Политклуб Виталия Портникова": Россия усиливает влияние в Беларуси, Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности заявление Владимира Зеленского о реальной угрозе полномасштабной войны с Россией. О чем он рассказал на форуме YES ведущему программы ВВС HARDtalk Стивену Сакуру. Вспомнят заявление представителя Офиса президента Украины, что материал CNN о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера" - дело рук Кремля. И принятие заявления Верховной Рады в связи с новой волной репрессий против крымских татар на оккупированном Россией полуострове.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Алексей Жмеренецький, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Владимир Вятрович, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Ярослав Юрчишин, народный депутат, объединение "Справедливость"

Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел (2007- 2009)

Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер