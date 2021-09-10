"Политклуб Виталия Портникова": Россия усиливает влияние в Беларуси, Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:45.
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности заявление Владимира Зеленского о реальной угрозе полномасштабной войны с Россией. О чем он рассказал на форуме YES ведущему программы ВВС HARDtalk Стивену Сакуру. Вспомнят заявление представителя Офиса президента Украины, что материал CNN о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера" - дело рук Кремля. И принятие заявления Верховной Рады в связи с новой волной репрессий против крымских татар на оккупированном Россией полуострове.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Алексей Жмеренецький, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Владимир Вятрович, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Ярослав Юрчишин, народный депутат, объединение "Справедливость"
- Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел (2007- 2009)
- Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер
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