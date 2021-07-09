"ПолитКлуб Виталия Портникова" 9 июля: Вильнюсская конференция по вопросам реформ в Украине: каких изменений от нас ожидают?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо
Эфир начнется сегодня в 19:20.
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, о чем шла речь на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, проходившей в Вильнюсе 7-8 июля. Пять ключевых шагов для сохранения прогресса реформ в Украине, озвученных Госсекретарем США, Энтони Блинкеном, и заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что количество реформ в Украине является самым большим в мире.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос";
- Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина";
- Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы;
- Елена Сотник, юрист, народный депутат VIII созыва.
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуб" в Фейсбуке.
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