"ПолитКлуб Виталия Портникова" 9 июля: Вильнюсская конференция по вопросам реформ в Украине: каких изменений от нас ожидают?

Эфир начнется сегодня в 19:20.



Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, о чем шла речь на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, проходившей в Вильнюсе 7-8 июля. Пять ключевых шагов для сохранения прогресса реформ в Украине, озвученных Госсекретарем США, Энтони Блинкеном, и заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что количество реформ в Украине является самым большим в мире.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос";

Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина";

Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы;

Елена Сотник, юрист, народный депутат VIII созыва.

Во второй части программы к разговору присоединится Андрей Тетерев, ветеран АТО, народный депутат VIII созыва.Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуб" в Фейсбуке.