"Политклуб Виталия Портникова" 8 октября. "Оффшор 95": о коррупции в команде Зеленского узнал весь мир. Хроника узурпации власти: Президент уволил главу Раду
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, обнародование большого международного журналистского расследования Pandora Papers, где фигурирует президент Украины Владимир Зеленский и ряд должностных лиц из его окружения. А также неконституционно вмешательства Президента в работу парламента. Нардепы поддержали просьбу Владимира Зеленского и с нарушением установленной законом процедуры - уволили с должности спикера Дмитрия Разумкова.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Олег Дунда, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Кира Рудик, народный депутат, глава партии "Голос"
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Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Максим Нефедов, бывший глава государственной таможенной службы, в 2015 - 2019 - первый заместитель министра экономики
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Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуб.
Во второй части программы присоединятся:
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Виктория Пташник, юрист, народный депутат Украины 8-го созыва
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Владимир Цыбулько, политический эксперт, народный депутат Украины 4-го созыва
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