"Политклуб Виталия Портникова" 8 октября. "Оффшор 95": о коррупции в команде Зеленского узнал весь мир. Хроника узурпации власти: Президент уволил главу Раду

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, обнародование большого международного журналистского расследования Pandora Papers, где фигурирует президент Украины Владимир Зеленский и ряд должностных лиц из его окружения. А также неконституционно вмешательства Президента в работу парламента. Нардепы поддержали просьбу Владимира Зеленского и с нарушением установленной законом процедуры - уволили с должности спикера Дмитрия Разумкова.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Олег Дунда, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Кира Рудик, народный депутат, глава партии "Голос"

Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Максим Нефедов, бывший глава государственной таможенной службы, в 2015 - 2019 - первый заместитель министра экономики

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуб.

Во второй части программы присоединятся:

Виктория Пташник, юрист, народный депутат Украины 8-го созыва

Владимир Цыбулько, политический эксперт, народный депутат Украины 4-го созыва