"ПолитКлуб Виталия Портникова" 5 ноября. Вакцинация и конституционные права граждан

Ведущий и гости программы обсудят горячую тему недели - протесты граждан за свои конституционные права и против принудительной вакцинации. А также тот факт, что Европейский Союз исключает Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать по странам ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Павел Фролов, народный депутат, фракция "Слуга Народа"

Мария Ионова, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Ольга Стефанишина, объединение "Справедливость"

Сергей Евтушок, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Татьяна Козаченко, адвокат, председатель ОО "Общественный люстрационный комитет"

Татьяна Михайлевская, заведующая инфекционным отделением Киевской городской больницы №3

Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.