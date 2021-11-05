"ПолитКлуб Виталия Портникова" 5 ноября. Вакцинация и конституционные права граждан
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят горячую тему недели - протесты граждан за свои конституционные права и против принудительной вакцинации. А также тот факт, что Европейский Союз исключает Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать по странам ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
-
Павел Фролов, народный депутат, фракция "Слуга Народа"
-
Мария Ионова, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
-
Ольга Стефанишина, объединение "Справедливость"
-
Сергей Евтушок, народный депутат, фракция "Батькивщина"
-
Татьяна Козаченко, адвокат, председатель ОО "Общественный люстрационный комитет"
-
Татьяна Михайлевская, заведующая инфекционным отделением Киевской городской больницы №3
Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.06
Покупка 26.06Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное