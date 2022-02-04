"ПолитКлуб Виталия Портникова" 4 февраля. Союз против России: Украина не сама, но должна держать удар
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:30
Ведущий и гости программы обсудят самые громкие темы недели: официальные визиты в Украину глав правительств Великобритании и Польши, Президента Турции и подписание ряда важных соглашений. А также публикацию в сети скандального видео с участием нардепа из "Слуги народа", свидетельствующего, что самые высокие должностные лица пытались скрыть преступление.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Юлия Клименко, народная депутат, объединение "Справедливость";
- Виктория Гриб, народная депутат, внефракционная;
- Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства по моделированию ситуаций;
- Сергей Кривонос, генерал запаса ВСУ, заместитель секретаря СНБО (2019–2020);
- Татьяна Козаченко, адвокат, председатель ОО "Общественный люстрационный комитет".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28
Покупка 28Продажа 28.29
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное