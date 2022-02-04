"ПолитКлуб Виталия Портникова" 4 февраля. Союз против России: Украина не сама, но должна держать удар

Ведущий и гости программы обсудят самые громкие темы недели: официальные визиты в Украину глав правительств Великобритании и Польши, Президента Турции и подписание ряда важных соглашений. А также публикацию в сети скандального видео с участием нардепа из "Слуги народа", свидетельствующего, что самые высокие должностные лица пытались скрыть преступление.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Юлия Клименко, народная депутат, объединение "Справедливость";

Виктория Гриб, народная депутат, внефракционная;

Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства по моделированию ситуаций;

Сергей Кривонос, генерал запаса ВСУ, заместитель секретаря СНБО (2019–2020);

Татьяна Козаченко, адвокат, председатель ОО "Общественный люстрационный комитет".