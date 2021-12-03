"ПолитКлуб Виталия Портникова" 3 декабря. Президент Зеленский стремится к прямым переговорам с РФ: что это даст Украине
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу ПолитКлуб Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят самое громкое заявление недели - стремление президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры с главой страны-агрессора - Владимиром Путиным.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"
- Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Михаил Цымбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)
- Юрий Кочевенко, военный и политический эксперт; директор Международного центра противодействия российской пропаганде
- Максим Яли, политолог-международник
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.
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