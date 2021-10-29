"ПолитКлуб Виталия Портникова" 29 октября. Газовый шантаж Путина. ВСУ применили "Байрактор"

Ведущий и гости программы обсудят самые главные темы недели, в частности, использование Россией природного газа как оружия не только против Украины, но и стран Евросоюза и Молдовы. А также применение Вооруженными силами Украины турецкого беспилотника Байрактар в войне на Донбассе. С его помощью, наши военные уничтожили российскую гаубицу, которая, в соответствии с Минскими договоренностями, должна была быть отведена существенно дальше линии разграничения. Из нее оккупанты обстреливали поселок Гранитное и позиции наших военных.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Павел Фролов, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Ярослав Железняк, народный депутат, глава фракции "Голос"

Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Лана Зеркаль, советник министра энергетики Украины, дипломат

Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО "Оператор ГТС Украины"

Во второй части программы присоединятся:

Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)

Михаил Макарук, представитель проекта “InformNapalm”

Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.