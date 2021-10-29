"ПолитКлуб Виталия Портникова" 29 октября. Газовый шантаж Путина. ВСУ применили "Байрактор"
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят самые главные темы недели, в частности, использование Россией природного газа как оружия не только против Украины, но и стран Евросоюза и Молдовы. А также применение Вооруженными силами Украины турецкого беспилотника Байрактар в войне на Донбассе. С его помощью, наши военные уничтожили российскую гаубицу, которая, в соответствии с Минскими договоренностями, должна была быть отведена существенно дальше линии разграничения. Из нее оккупанты обстреливали поселок Гранитное и позиции наших военных.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Павел Фролов, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Ярослав Железняк, народный депутат, глава фракции "Голос"
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Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Лана Зеркаль, советник министра энергетики Украины, дипломат
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Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО "Оператор ГТС Украины"
Во второй части программы присоединятся:
- Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)
- Михаил Макарук, представитель проекта “InformNapalm”
Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.
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