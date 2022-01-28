"ПолитКлуб Виталия Портникова" 28 января. Россия против Украины и Запада: кто утолит кремлевского фюрера?

Ведущий и гости программы обсудят громкие темы недели: угрозу новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины, поставки высокотехнических вооружений Соединенными Штатами и Великобританией Украине. А также письменные ответы США и НАТО на ультиматум Кремля и реакцию на них должностных лиц РФ.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга Народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"

Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"

Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019)

Мирослав Гай, офицер запаса, волонтер

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.