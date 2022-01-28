"ПолитКлуб Виталия Портникова" 28 января. Россия против Украины и Запада: кто утолит кремлевского фюрера?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу ПолитКлуб Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:30
Ведущий и гости программы обсудят громкие темы недели: угрозу новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины, поставки высокотехнических вооружений Соединенными Штатами и Великобританией Украине. А также письменные ответы США и НАТО на ультиматум Кремля и реакцию на них должностных лиц РФ.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
-
Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга Народа"
-
Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
-
Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"
-
Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"
-
Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019)
-
Мирослав Гай, офицер запаса, волонтер
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.92
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное