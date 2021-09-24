"Политклуб Виталия Портникова" 24 сентября: внутренняя борьба в партии власти

ТЕМЫ: обстрел автомобиля друга Президента и внутренняя борьба в партии власти, Рада приняла "антиолигархический" закон: что он изменит?



Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Эфир начнется сегодня в 19:40.



Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, инцидент с обстрелом автомобиля первого помощника Президента Зеленского - Сергея Шефира. Внутренние конфликты среди представителей партии власти и вероятность отставки председателя Верховной Рады Украины - Дмитрия Разумкова. Во второй части программы речь пойдет о принятом Радой накануне так называемом "антиолигархическом" законе: почему "Слуги народа" так спешили его утвердить, что пошли на нарушение регламента. Но против кого на самом деле направлены нововведения.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Юрій Камельчук, народный депутат фракции "Слуга народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)

Сергей Щербина, главный редактор издания "РБК-Украина"