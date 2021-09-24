"Политклуб Виталия Портникова" 24 сентября: внутренняя борьба в партии власти
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ТЕМЫ: обстрел автомобиля друга Президента и внутренняя борьба в партии власти, Рада приняла "антиолигархический" закон: что он изменит?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Эфир начнется сегодня в 19:40.
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, инцидент с обстрелом автомобиля первого помощника Президента Зеленского - Сергея Шефира. Внутренние конфликты среди представителей партии власти и вероятность отставки председателя Верховной Рады Украины - Дмитрия Разумкова. Во второй части программы речь пойдет о принятом Радой накануне так называемом "антиолигархическом" законе: почему "Слуги народа" так спешили его утвердить, что пошли на нарушение регламента. Но против кого на самом деле направлены нововведения.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Юрій Камельчук, народный депутат фракции "Слуга народа"
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)
- Сергей Щербина, главный редактор издания "РБК-Украина"
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:40 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Политклуб" в Фейсбуке .
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