"Политклуб Виталия Портникова" 22 октября. Ковид в Украине уносит более 500 жизней за день: как помочь ситуации? Договорились ли США и ЕС с Россией относительно Украины?

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, резкий рост госпитализаций и смертей от ковида и пути решения такой ситуации. А также Визит министра обороны США Ллойда Остина III-го в Украину и перспективы углубления сотрудничества между нашими союзниками и партнерами.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Соломия Бобровская, народный депутат, объединения "Справедливость"

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Зоряна Скалецкая, Министр здравоохранения Украины (август 2019 - март 2020)

Евгений Истребин, системный аналитик

Во второй части программы присоединятся:

Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы

Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд" Мир и Ко "