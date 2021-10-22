"Политклуб Виталия Портникова" 22 октября. Ковид в Украине уносит более 500 жизней за день: как помочь ситуации? Договорились ли США и ЕС с Россией относительно Украины?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, резкий рост госпитализаций и смертей от ковида и пути решения такой ситуации. А также Визит министра обороны США Ллойда Остина III-го в Украину и перспективы углубления сотрудничества между нашими союзниками и партнерами.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Соломия Бобровская, народный депутат, объединения "Справедливость"
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Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Зоряна Скалецкая, Министр здравоохранения Украины (август 2019 - март 2020)
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Евгений Истребин, системный аналитик
Во второй части программы присоединятся:
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Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы
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Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд" Мир и Ко "
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