"Политклуб Виталия Портникова" 2 июля. Борьба с олигархами или с малым бизнесом?

Борьба с олигархами или с малым бизнесом? Для кого меняются правила игры? Закон о коренных народах Украины: шаг к деоккупации Крыма.



Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, принятие Верховной Радой в первом чтении так называемого "антиолигархического" законопроекта, - №5599. А также проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс - №5600. Во второй части программы участники обсудят важность принятия Закона о коренных народах Украины.



К разговору присоединятся политики:

Людмила Буймистер, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

Лариса Билозир, народный депутат, внефракционный, депутатская группа "Доверие"

Максим Нефедов, бывший глава государственной таможенной службы, в 2015 - 2019 - первый заместитель министра экономики

Олег Петриченко, экономический обозреватель, предприниматель, представитель просветительской инициативы "Последний капиталист"

Тамила Ташева, правозащитница, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым 25 октября 2019;

Виталий Капранов, общественный деятель, публицист, издатель.