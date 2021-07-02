"Политклуб Виталия Портникова" 2 июля. Борьба с олигархами или с малым бизнесом?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Эфир начнется сегодня в 19:20
Борьба с олигархами или с малым бизнесом? Для кого меняются правила игры? Закон о коренных народах Украины: шаг к деоккупации Крыма.
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, принятие Верховной Радой в первом чтении так называемого "антиолигархического" законопроекта, - №5599. А также проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс - №5600. Во второй части программы участники обсудят важность принятия Закона о коренных народах Украины.
К разговору присоединятся политики:
- Людмила Буймистер, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
- Лариса Билозир, народный депутат, внефракционный, депутатская группа "Доверие"
- Максим Нефедов, бывший глава государственной таможенной службы, в 2015 - 2019 - первый заместитель министра экономики
- Олег Петриченко, экономический обозреватель, предприниматель, представитель просветительской инициативы "Последний капиталист"
- Тамила Ташева, правозащитница, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым 25 октября 2019;
- Виталий Капранов, общественный деятель, публицист, издатель.
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