"ПолитКлуб Виталия Портникова" 19 ноября. Расследование Bellingcat: кто действительно принимает решения в Украине?

Ведущий и гости программы обсудят самую горячую тему недели - обнародование расследования Bellingcat по поводу уникальной операции спецслужб Украины в отношении российских наемников из ЧВК Вагнера. Обстоятельства переноса этой операции Офисом Президента Украины и, как следствие, - провал.

В разговоре примут участие политики и эксперты:

Олег Семинский, народный депутат, фракция "Слуга народа"

София Федына, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"

Ярослав Юрчишин, народный депутат, группа "Справедливость"

Константин Бондарев, народный депутат, группа "Довира"

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел (2007-2009)

Мирослав Гай, офицер запаса, волонтер

Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.