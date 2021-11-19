"ПолитКлуб Виталия Портникова" 19 ноября. Расследование Bellingcat: кто действительно принимает решения в Украине?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу ПолитКлуб Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40
Ведущий и гости программы обсудят самую горячую тему недели - обнародование расследования Bellingcat по поводу уникальной операции спецслужб Украины в отношении российских наемников из ЧВК Вагнера. Обстоятельства переноса этой операции Офисом Президента Украины и, как следствие, - провал.
В разговоре примут участие политики и эксперты:
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Олег Семинский, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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София Федына, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Ярослав Юрчишин, народный депутат, группа "Справедливость"
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Константин Бондарев, народный депутат, группа "Довира"
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Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел (2007-2009)
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Мирослав Гай, офицер запаса, волонтер
Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.
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