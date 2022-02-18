"Политклуб Виталия Портникова" 18 февраля: Россия проиграла Западу, но продолжает эскалацию: что дальше?

Ведущий и гости программы обсудят горячую тему недели: вероятность масштабной атаки вооруженных сил РФ и Беларуси на Украину. Новые обстрелы оккупантами мирных жителей на Донбассе, а также заявления и действия мировых лидеров для усмирения кремлевского агрессора.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Ольга Василевская-Смаглюк, народная депутат, фракция "Слуга народа"

Яна Зинкевич, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"

Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"

Людмила Буймистер, народная депутат, внефракционная

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009)

Виктор Ягун, генерал-майор Службы Безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014 – 2015)