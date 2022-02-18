"Политклуб Виталия Портникова" 18 февраля: Россия проиграла Западу, но продолжает эскалацию: что дальше?
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу ПолитКлуб Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:30
Ведущий и гости программы обсудят горячую тему недели: вероятность масштабной атаки вооруженных сил РФ и Беларуси на Украину. Новые обстрелы оккупантами мирных жителей на Донбассе, а также заявления и действия мировых лидеров для усмирения кремлевского агрессора.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Ольга Василевская-Смаглюк, народная депутат, фракция "Слуга народа"
- Яна Зинкевич, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"
- Людмила Буймистер, народная депутат, внефракционная
- Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009)
- Виктор Ягун, генерал-майор Службы Безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014 – 2015)
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