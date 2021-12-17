"ПолитКлуб Виталия Портникова" 17 декабря. Саммит "Восточного партнерства" и перспективы Евроинтеграции Украины. Инцидент с замминистра и кадровая политика власти

Ведущий и гости программы обсудят самые громкие темы недели: саммит Восточного партнерства и перспективы Евроинтеграции Украины. А также инцидент с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили и кадровую политику власти.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"

Михаил Цымбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019)

Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

Виталий Титич, адвокат, защитник родственников Небесной сотни

Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.