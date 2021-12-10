"ПолитКлуб Виталия Портникова" 10 декабря. Переговоры Байдена с Путиным и Зеленским: результаты для Украины

Ведущий и гости программы обсудят самые громкие темы недели: онлайн-переговоры Президента США Джозефа Байдена с президентом страны-агрессора, Российской Федерации, Владимиром Путиным, в частности, по Донбассу. А также переговоры Джозефа Байдена с Президентом Украины – Владимиром Зеленским.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Роксолана Пидласса, народная депутат, фракция "Слуга народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"

Юлия Клименко, народная депутат, объединение "Справедливость"

Константин Бондарев, народный депутат, группа "Доверие"

Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США (2015-2019)

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НаУКМА

Только актуальные темы и авторитетные гости – это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы в пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.