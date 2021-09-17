"ПолиткКлуб Виталия Портникова" 17 сентября
ТЕМЫ: Россия усиливает давление на Украину и ЕС: как противодействовать агрессору? Госдеп призвал спасти судебную реформу в Украине
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40.
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, заявление руководителя украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращения огня - Александра Апполонова, что такого дерзкого применения оружия на Донбассе, как в 2021-м, - не было последние 5 лет. Во второй части программы разговор пойдет о реакции Госдепа США на отказ Совета судей выдвинуть кандидатуры украинских судей для участия в Этическом совете, органе, призванном проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. А значит - угрозу для срыва судебной реформы в Украине.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа"
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Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"
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Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная
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Сергей Кривонос, генерал запаса ВСУ, заместитель секретаря СНБО (2019 - 2020)
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Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"
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Виталий Тытыч - адвокат родственников Небесной сотни
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.
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