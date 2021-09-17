"ПолиткКлуб Виталия Портникова" 17 сентября

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40.

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, заявление руководителя украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращения огня - Александра Апполонова, что такого дерзкого применения оружия на Донбассе, как в 2021-м, - не было последние 5 лет. Во второй части программы разговор пойдет о реакции Госдепа США на отказ Совета судей выдвинуть кандидатуры украинских судей для участия в Этическом совете, органе, призванном проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. А значит - угрозу для срыва судебной реформы в Украине.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа"

Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная

Сергей Кривонос, генерал запаса ВСУ, заместитель секретаря СНБО (2019 - 2020)

Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"

Виталий Тытыч - адвокат родственников Небесной сотни

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.