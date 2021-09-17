Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости "ПолиткКлуб Виталия Портникова" 17 сентября

"ПолиткКлуб Виталия Портникова" 17 сентября

17 сентября, 2021 пятница
18:13
Новости

ТЕМЫ: Россия усиливает давление на Украину и ЕС: как противодействовать агрессору? Госдеп призвал спасти судебную реформу в Украине

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40.

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, заявление руководителя украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращения огня - Александра Апполонова, что такого дерзкого применения оружия на Донбассе, как в 2021-м, - не было последние 5 лет. Во второй части программы разговор пойдет о реакции Госдепа США на отказ Совета судей выдвинуть кандидатуры украинских судей для участия в Этическом совете, органе, призванном проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. А значит - угрозу для срыва судебной реформы в Украине.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа"

  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Кира Рудык, народный депутат, председатель партии "Голос"

  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная

  • Сергей Кривонос, генерал запаса ВСУ, заместитель секретаря СНБО (2019 - 2020)

  • Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"

  • Виталий Тытыч - адвокат родственников Небесной сотни

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:40 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке.

Читайте также:
Андрій Ярмоленко
16 сентября, 2021 четверг
Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Динамо" из Загреба в Лиге Европы
Геннадій Кернес
13 сентября, 2021 понедельник
Дело о смерти Кернеса может стать бомбой для украинской власти, - эксперт
15 сентября, 2021 среда
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Киев
+21
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.6
    Покупка 26.6
    Продажа 26.82
  • EUR
    Покупка 31.23
    Продажа 31.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
17 сентября
18:14
"Зоря"
Это не команда, а х**ня какая-то, - экс-тренер сборной Украины Сабо раскритиковал "Зарю"
18:09
Михаил Радуцкий
Нагрузка на медицинскую систему остается контролируемой, - Радуцкий
18:02
МОЗ
В Украине появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса
17:47
Олимпиада-2022
Организаторы обнародовали девиз Олимпиады-2022
17:39
сепар
Стреляли из запрещенных минометов и запускали беспилотник: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе
17:18
Эксклюзив
Анна Маляр
На 2022 год запланировано рекордное в истории финансирования сектора безопасности и обороны, - Маляр
17:09
суд
Присвоили более 42 млн грн, изъятых у вора: на Днепропетровщине суд вынес приговор двум стражам порядка
17:07
СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине
Планировали сорвать вакцинацию в Украине: в Днепре разоблачили российскую ботоферму
16:48
Александр Усик
Усику нечего терять, - менеджер поделился преимуществом украинца в бою с Джошуа
16:40
Наталья Диденко
Украина погрузится в циклоническую элегию, - Наталья Диденко предупредила о холодных и дождливых выходных
16:19
вакцина
Минздрав разрешил комбинировать вакцины Pfizer и Moderna
16:03
В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca
16:03
мид России
МИД России в Twitter назвал вторжение на запад Украины и в Польшу в 1939 году "освободительным походом"
16:02
Валентин Наливайченко
Убийство Гонгадзе: Наливайченко раскрыл детали спецоперации по задержанию Пукача
15:41
Марьяна Безуглая
Комитет Рады рекомендует парламенту принять законопроект об олигархах
15:36
граната
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе
15:25
алфавит
Переход на латиницу: в Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита
15:23
С диалогами на украинском: британская группа Bring Me The Horizon выпустила клип, снятый в Киеве
15:00
Украинка в Испании сорвалась со скалы в море, когда делала селфи, ее состояние - критическое, - СМИ
14:58
Георгий Бущан
Голкипер "Динамо" Бущан назвал нападающих, против которых ему было труднее играть
14:42
Эксклюзив
Газ
Газ и пули. Как Россия склоняет Банковую к экономической капитуляции
14:33
Северный поток-2
"Северный поток-2" должна сертифицировать еще Еврокомиссия, это будет продолжаться до двух месяцев времени, - ЕК
14:26
Даниил Болдырев
Украинец победил на ЧМ по скалолазанию в Москве
14:05
Тарас Мельничук
Представитель правительства в Раде находится в реанимации с коронавирусом, - Арахамия
13:58
Виктор Скрипник
Посыпать голову пеплом не будем, - тренер "Зари" заключил позорный результат матча в Лиге конференций
13:49
Пострадали мирные жители, повреждено храм XIX в .: оккупанты во время учений обстреляли село, - разведка
13:37
Максим Крипак
Зеленский присвоил звание Героя Украины титулованному спортсмену Паралимпиады-2020
13:24
Всемирный экономический форум
"Сформировать партнерские отношения и политику": Всемирный экономический форум возвращается в Давос
13:19
В Киеве из-за футбола 18 сентября возможно ограничение в работе трех станций метро
13:15
Тарас Креминь
Кремень заявил, что переход на латиницу несет угрозы нацбезопасности
13:08
еврофлаг
ЕС готовит на саммит с Украиной жесткие заявления в отношении России, - EUobserver.
13:05
Герасимов
Рассмотрение антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг в отношении европейских партнеров, - Герасимов
13:04
Эксклюзив
Убыточный Укртрансгаз отгулял корпоратив за 1 млн грн
13:02
Три китайские космонавта удачно вернулись на Землю с орбиты
12:57
В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке
12:45
Електролитак Rolls-Royce впервые поднялся в воздух
12:44
школа карантин
Все школы Киева имеют 80% вакцинированного персонала, - КГГА
12:32
ДТП
ГБР не установило, был ли нардеп "слуга" Трухин за рулем во время ДТП под Киевом
12:31
В Одессе трамвай сбил насмерть женщину, которая вышла на рельсы
12:21
Умное голосование
Google и Apple удалили приложение Навального "Умное голосование" по требованию властей РФ
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV