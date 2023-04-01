Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Все мы заметили в течение последней недели резкое ужесточение позиции всего американского политикума по отношению к российской агрессии в Украине. Госсекретарь США Блинкен каждый день повторяет даже резче, чем украинское руководство, что никакие переговоры невозможны, потому что любая остановка боевых действий идет на пользу агрессору, позволяет Путину спасти лицо, перегруппировать силы, приготовиться к новой войне и т.д. Но не менее поражают чрезвычайно серьезные изменения в республиканском секторе американского политикума. Трамп превращается в совершенно маргинального идиота, каждый день повторяя на митингах, что он за 24 часа договорится с Путиным о прекращении войны, отдав ему целый ряд украинских областей", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что губернатор Флориды Десантис изменил свою позицию, и теперь показывает свое новое отношение к Путину и к войне, говоря, что Путин - военный преступник, сидит на бензоколонке, размахивая ядерной бомбой, поэтому необходимо оказать полную поддержку Украине.

"Это изменение позиции всего политикума США вызвано двумя причинами. Первая – визит китайского лидера в Москву, который воспринимался как попытка Си создать новую империю зла. Сначала он договорился с Ираном, предоставив ему большую услугу – нормализовал отношения с Саудовской Аравией. То есть он явно пытался выстроить такую антизападную империю Китай - Россия - Иран. И это парадоксальным способом сплотило оба крыла американского политикума. Была очень популярной школа, особенно среди республиканцев, что основной враг - Китай. Но теперь эта антикитайская партия увидела, что Путин вассал Китая и полностью предоставляет свои экономические ресурсы в распоряжение Китая, что Соединенным Штатам противостоит единый блок Китая и мелкого китайского вассала. Это сплотило весь американский политикум, который занял совершенно новую единую позицию", - отметил Пионтковский.