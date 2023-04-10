Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

По ее словам, Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма, для этого была создана Крымская платформа. Также она отметила, что после 24 февраля ситуация коренным образом изменилась, особенно после тех жертв, которые увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и других городах.

"Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо. Поэтому мы используем тот путь, который для нас будет максимально оптимальным на определенный момент", - подчеркнула она.

Именно поэтому, по словам Ташевой, сейчас обсуждается освобождение Крыма военным путем.

"Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент Зеленский неоднократно об этом говорил: "Я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и т.д.", - сказала она.

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В то же время Ташева не исключила, что когда ВСУ будут на границе с Крымом, уже зайдут, например, в Красноперекопск, Украина может предложить РФ следующий вариант.

"Окей, давайте поговорим, как вы из Крыма выйдете. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-то переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать увольнять военным путем", - пояснила Ташева.