Политики забывают, какой ценой стоит "Азовсталь", крайняя эвакуация стоила жизни трех украинских воинов, - экс-командир полка "Азов"

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Воины "Азовстали" готовы стоять до конца, однако в этих условиях им не настолько тяжело то, что нужно бороться в таких условиях. Их больше беспокоит то, что вокруг "Азовстали", трагических событий есть политические процессы, в которых забывают, кто на самом деле спасает людей, кто действительно рискует своей жизнью. Когда забывают сказать, что цена крайней эвакуации - это три жизни украинских воинов", - подчеркнул Жорин.



Воин добавил, что, несмотря на переговоры или обещания остановить бои, штурм "Азовстали" продолжается.

"Сегодня снова начался штурм, снова бьет авиация, артиллерия, снова есть попытки штурмовать украинские позиции, что еще раз подтверждает: с россиянами нужно разговаривать исключительно с позиции силы. Исключительно такой "язык" они понимают – во всех других случаях оккупанты врут" , – сказал он.

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