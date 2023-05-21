Они бежали в Россию, не выполнив задание заказчиков из Кремля.

Украинцы не отказались от памяти о тех, кто боролся за независимость. Более того, сейчас восстанавливают эту память, переосмысливают очерненную Россией историю УПА. Ведь в нынешней войне, с тем же врагом, она делает нас сильнее, придает веру в себя и в победу.

Поэтому те, кто ожидает повторения ситуации, когда 148 депутатов Верховной Рады Украины обратились в польский сейм с просьбой "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов", лелеют напрасные надежды. Российские агенты Колесниченко и Табачник стали российскими политиками. Хотя, наверное, всегда ими и были, особенно когда озвучивали такие любимые отдельными польскими политиками тезисы против УПА.

Российские агенты Колесниченко и Табачник стали российскими политиками. Хотя, наверное, всегда ими и были, особенно когда озвучивали такие любимые отдельными польскими политиками тезисы против УПА

Но дело не просто в нереализованных надеждах некоторых польских политиков, для которых наиболее важным являются голоса радикальных избирателей.

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Озвучивание таких ожиданий разрушает самые лучшие отношения, которые выстроились между нашими народами.

Ибо колоссальная помощь, которую получает наша страна от западного соседа, — это свидетельство понимания большинством польского общества угрозы от нашего восточного соседа. Угрозы не только Украине, но и Польше. Угрозы, которые благодаря героизму украинцев и помощи союзников, не способна продвинуться дальше на запад.

Это понимание – прочная платформа для выстраивания партнерских отношений между нашими народами. А готовность пожертвовать отношениями с соседом, который обороняет обе страны, ради дешевых политических дивидендов на выборах в одной из них — доказательство незрелости. Свидетельство того, что не все политики усвоили уроки прошлого, главный из которых состоит в том, что конфликтом между Украиной и Польшей всегда пользовалась Россия. Осознание этого — лучшее проявление чествования всех жертв этого конфликта, который могут продемонстрировать современники.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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