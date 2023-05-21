Политики, спекулировавшие на теме Волынской трагедии, сбежали в Россию
Политиков, готовых осудить УПА, говорить только о польских жертвах польско-украинского конфликта, называть его геноцидом, организованным украинскими националистами, уже нет в Украине
Они бежали в Россию, не выполнив задание заказчиков из Кремля.
Украинцы не отказались от памяти о тех, кто боролся за независимость. Более того, сейчас восстанавливают эту память, переосмысливают очерненную Россией историю УПА. Ведь в нынешней войне, с тем же врагом, она делает нас сильнее, придает веру в себя и в победу.
Поэтому те, кто ожидает повторения ситуации, когда 148 депутатов Верховной Рады Украины обратились в польский сейм с просьбой "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов", лелеют напрасные надежды. Российские агенты Колесниченко и Табачник стали российскими политиками. Хотя, наверное, всегда ими и были, особенно когда озвучивали такие любимые отдельными польскими политиками тезисы против УПА.
Российские агенты Колесниченко и Табачник стали российскими политиками. Хотя, наверное, всегда ими и были, особенно когда озвучивали такие любимые отдельными польскими политиками тезисы против УПА
Но дело не просто в нереализованных надеждах некоторых польских политиков, для которых наиболее важным являются голоса радикальных избирателей.
Читайте также: Опровергая поступки предшественников, мы обесцениваем свои
Озвучивание таких ожиданий разрушает самые лучшие отношения, которые выстроились между нашими народами.
Ибо колоссальная помощь, которую получает наша страна от западного соседа, — это свидетельство понимания большинством польского общества угрозы от нашего восточного соседа. Угрозы не только Украине, но и Польше. Угрозы, которые благодаря героизму украинцев и помощи союзников, не способна продвинуться дальше на запад.
Это понимание – прочная платформа для выстраивания партнерских отношений между нашими народами. А готовность пожертвовать отношениями с соседом, который обороняет обе страны, ради дешевых политических дивидендов на выборах в одной из них — доказательство незрелости. Свидетельство того, что не все политики усвоили уроки прошлого, главный из которых состоит в том, что конфликтом между Украиной и Польшей всегда пользовалась Россия. Осознание этого — лучшее проявление чествования всех жертв этого конфликта, который могут продемонстрировать современники.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное