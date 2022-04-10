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Политики рассказывают, что постоянно с нами на связи, но уже более двух недель не поднимают трубку, - заместитель командира полка "Азов" обнародовал обращение из Мариуполя

10 апреля, 2022 воскресенье
17:48
война с Россией

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, какой ценой происходит оборона Мариуполя

Обращение Паламара обнародовал полк "Азов в telegram".

"Многие сегодня говорят об обороне Мариуполя, о том, что мы сражаемся с превосходящими силами противника, что мы получаем большую орду, что мы не пускаем россиян дальше, и тем самым сдерживаем всю российскую армию. Все радуются, потому что орда не идет далее.Но вы задумывались о том, как здесь находиться, как биться в таких условиях, что испытывают защитники Мариуполя?", - спросил Паламарь.

"Это, когда тебе пишут смс "Как у тебя дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний "взводник", которому 22 года, командует батальоном и командует лучше и эффективнее этого "полкана", который всю свою жизнь получал зарплату от государства. Он просит за одного, за второго, за третьего солдата и всегда скромно забывает о себе, забывает о том, чтобы его наградить", - рассказал Паламарь.

Это когда отделение азовцев штурмует роту элитного спецназа. Это когда собрат, имея тяжелое ранение, убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем крае. Это когда наши хирурги в бесчеловечных, тяжелых условиях проводят сверхсложные операции, ампутации. Когда маленькая девочка бежит под "Градами" и спасает жизнь людей. Это когда 19-летний молодой мальчик скромно рассказывает о том, как ему удалось уничтожить 20 единиц техники. Это когда бывший офицер отделения кадров берет в руки гранатомет и бежит уничтожать вражеские танки", - продолжил заместитель командира полка "Азов".

"Это когда наши девочки делают из того, что есть суп, если это можно так назвать, но он тебе в рот не лезет, потому что за пару кварталов умирает голодный ребенок и ты не можешь ему помочь.

Это когда раненый в бою офицер кричит "Слава Украине!" и подрывает себя на гранате, чтобы не сдаться в плен. Это когда водитель с двумя канистрами бензина бежит под артиллерийским огнем, потому что ему нужно заправить эвакуационный автомобиль. Это когда наш военный берет воду, рискует своей жизнью, чтобы дать пленному русскому военному. Он еще не знает, что плита этого пленника прибила. Прибила от снаряда, который бросила российская мразь", - сказал Паламарь.

"Это когда ребятам снятся крики тех детей, людей, которые сгорели заживо от "Сонцепеков". Это когда друзья прячут глаза, они не знают что тебе сказать, потому что им стыдно сказать, что им страшно сюда приехать тебе на помощь. Это политики, которые постоянно рассказывают, что мы их поддержим, мы постоянно с ними на связи, но больше двух недель не поднимают трубку и никто ни с кем не общается", - констатировал капитан.

Он призвал помнить вечно о Мариуполе и рассказывать о том, что там сейчас происходит.

"Это город-мученик. Это город борец. И мы не в прошлом, мы в настоящем. Это когда ты читаешь о себе со скорбью, а ты еще есть. Ты еще живешь надеждой, ты понимаешь, что к тебе должны прийти. И особенно те люди, которые верны присяге. Знающие, что Россию можно победить", - подчеркнул Паламар.

"И ты воюешь ради тех украинцев, ради тех собратьев, которые уже отдали свою жизнь в борьбе за Украину. Мы – защитник Мариуполя, хотим пожелать народу Украины держаться, держаться в беде, не забывать о борьбе, бороться и побеждать. Еще раз напоминаем, что Мариуполь - это Украина. Пока мы здесь есть, Мариуполь продолжает быть украинским", - заключил Паламарь.

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Мариуполь
русская агрессия
Азов
полк Азов
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