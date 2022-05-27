Политики мира готовятся к возможному применению Россией тактического ядерного оружия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики готовятся к возможности применения РФ ядерного оружия
Об этом сказал в своем обращении к индонезийцам, опубликованном в Telegram.
"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного или химического, биологического оружия", - отметил он.
По словам президента, это может изменить отношение государств к оружию массового поражения.
“Если РФ прибегает к ядерному шантажу, то разным силам может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – это ничего не сказать”, - добавил Зеленский.
- 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не намерены использовать ядерное оружие.
- 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален. Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.
- 28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию". 29 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.
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