Политики мира готовятся к возможному применению Россией тактического ядерного оружия, - Зеленский

Об этом сказал в своем обращении к индонезийцам, опубликованном в Telegram.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного или химического, биологического оружия", - отметил он.

По словам президента, это может изменить отношение государств к оружию массового поражения.

“Если РФ прибегает к ядерному шантажу, то разным силам может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – это ничего не сказать”, - добавил Зеленский.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не намерены использовать ядерное оружие.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален. Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию". 29 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.