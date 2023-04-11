Политики Германии и Чехии раскритиковали заявления Макрона по Тайваню

Об этом сообщает издание Euractiv .

Известно, что французский лидер по возвращении из Китая сделал заявление, намекнув, что Европе не нужно становиться частью конфликта вокруг Тайваня. Это вызвало критику со стороны США, Германии и Чехии.

Германия

В частности, издание сообщает, что в Берлине первым отреагировал Метин Хакверди, депутат от Социал-демократической партии (партия канцлера Олафа Шольца).

"Макрон снова это делает. В Пекине без разрешения со стороны ЕС говорить об этом. Тогда он обязательно сам организует гарантии безопасности для Украины", - высказался депутат.

Самым высоким немецким политиком, который подверг критике Макрона, был бывший министр, представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. Он заявил, что французская политика ведет к "геополитическому тупику" для Европы.

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"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины даже меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями по Китаю", - подчеркнул политик.

В то же время, в ХДС опасаются, что такие заявления Макрона могут ухудшить отношения США и Европы.

"Если бы американцы думали так же с 24 февраля 2022 года, Украины уже не существовало бы, а Путин, вероятно, уже стоял бы под Парижем", - заявил депутат от ХДС Тильман Кубан.

Чехия

В Праге заявления Макрона восприняли еще более критично, поскольку Чехия считает Тайвань своим близким политическим и экономическим союзником.

"Макрон в Китае подорвал ключевой альянс между Европой и США", - написала в соцсетях сенатор Мирослава Немцова из руководящей Гражданской демократической партии.

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Другой сенатор Давив Смоляк отметил, что Европа должна усиливать автономию, но в первую очередь речь идет об избавлении от зависимости от России и Китая.

"В любом случае заверение азиатского гиганта в том, что Тайвань не наше дело, не уменьшает риск военного конфликта. Напротив", - подчеркнул он.