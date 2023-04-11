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Политики Германии и Чехии раскритиковали заявления Макрона по Тайваню

11 апреля, 2023 вторник
14:34
Мир

Политики Германии и Чехии подвергли критике заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно Тайваня, а также зависимости Европы от США

Об этом сообщает издание Euractiv .

Известно, что французский лидер по возвращении из Китая сделал заявление, намекнув, что Европе не нужно становиться частью конфликта вокруг Тайваня. Это вызвало критику со стороны США, Германии и Чехии.

Германия

В частности, издание сообщает, что в Берлине первым отреагировал Метин Хакверди, депутат от Социал-демократической партии (партия канцлера Олафа Шольца).

"Макрон снова это делает. В Пекине без разрешения со стороны ЕС говорить об этом. Тогда он обязательно сам организует гарантии безопасности для Украины", - высказался депутат.

Самым высоким немецким политиком, который подверг критике Макрона, был бывший министр, представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. Он заявил, что французская политика ведет к "геополитическому тупику" для Европы.

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"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины даже меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями по Китаю", - подчеркнул политик.

В то же время, в ХДС опасаются, что такие заявления Макрона могут ухудшить отношения США и Европы.

"Если бы американцы думали так же с 24 февраля 2022 года, Украины уже не существовало бы, а Путин, вероятно, уже стоял бы под Парижем", - заявил депутат от ХДС Тильман Кубан.

Чехия

В Праге заявления Макрона восприняли еще более критично, поскольку Чехия считает Тайвань своим близким политическим и экономическим союзником.

"Макрон в Китае подорвал ключевой альянс между Европой и США", - написала в соцсетях сенатор Мирослава Немцова из руководящей Гражданской демократической партии.

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Другой сенатор Давив Смоляк отметил, что Европа должна усиливать автономию, но в первую очередь речь идет об избавлении от зависимости от России и Китая.

"В любом случае заверение азиатского гиганта в том, что Тайвань не наше дело, не уменьшает риск военного конфликта. Напротив", - подчеркнул он.

  • Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова.
  • Учения стала ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
  • В конце марта администрация Байдена провела второй саммит за демократию, на котором Россия и Китай были представлены как главные угрозы.
  • В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .
  • Си Цзиньпин на встрече с Макроном 6 апреля в Пекине призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине. Также Си сказал, что позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время.
Китай
ЕС
Чехия
Франция
Германия
Тайвань
Эмманюэль Макрон
США
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