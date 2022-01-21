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Политика украинских властей в информационном вопросе о войне с РФ непонятна, - политэксперт

21 января, 2022 пятница
19:27
война с Россией

Политэксперт Андрей Вигиринский считает, что Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны не работает

Об этом он сказал в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"У нас является официальным лицом господин Данилов, который в интервью сказал, что оснований для угроз нет. Граждане не особо успокоились. Идем дальше - было обращение президента, которое тоже особо не успокоило граждан. Мне не совсем понятно, на кой черт в СНБО создали Центр противодействия дезинформации и в то же время президент призывает людей не поддаваться влиянию СМИ", - заявил он.

По его мнению, это свидетельствует, что этот институт не работает.

"Вместо этого мы видим определенные отчеты, что господин Ермак проводит встречи со СМИ. Ермак, который должен указывать СМИ передавать сообщения мировых медиа с ограничениями? Я не совсем понимаю государственную политику в этом вопросе. Очень сложно обществу, которое не способно отфильтровывать информационный шум, критически относиться к публикациям, сопоставлять информацию, сказать: "Этому верьте, а этому не верьте", - подытожил Вигиринский.

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эксперт
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