При оценке китайской политики (в т.ч. и по России с Украиной), я бы исходил из того, что мы все же имеем дело с тысячелетней цивилизацией с собственными традициями и подходами, которые формировались тоже очень долго. У нас привыкли с интересом читать знаменитые "стратегемы" чуть ли не как анекдот, не осознавая до конца, что это вполне реальный подход, реальный образ мышления, в котором хитрость – основная добродетель. Обманул кого-то — молодец, получил больший доход — еще раз молодец. Поэтому ожидать прямолинейных ходов от представителей цивилизации, которая тысячелетиями занималась развитием сложных и хитрых ходов, я бы не стал.

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Главное, что нужно понимать: Китай считает Россию "младшим партнером", который все более отчетливо превращается в колонию и сырьевой придаток. Иронично, что в такой роли сам Китай выступал для россиян больше столетия назад

По-моему, главное, что надо понимать: Китай считает Россию "младшим партнером", который все отчетливее превращается в колонию и сырьевой придаток. Иронично, что в такой роли сам Китай выступал для россиян больше столетия назад. Китай полностью устраивает изоляция путинского режима. Изоляция, но не распад и гибель, от которых выгоды для Китая могут снизиться. А выгода – это самое важное.

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То, что Китай активнее начал включаться в процесс, мне кажется, должно свидетельствовать, что угроза распада и гибели путинского режима для них сейчас может казаться вполне реальной. Следовательно, режим Путина нужно поддержать, чтобы он не потерпел крах. Но сделать это так, чтобы минимизировать риски для себя. То есть, не понести потенциальные потери от санкций.

Никакого "ленд-лиза" от Китая я бы не ожидал, но какие-то механизмы поддержать стремительно банкротящийся режим Путина они вполне могут искать.

Утечка информации, что Китай готовится давать России оружие, должна была показать Кремль не очень надежным союзником. Это не значит, что Китай откажется от поддержки режима, но будет делать это гораздо скрытнее. В любом случае они будут очень тщательно взвешивать все риски и выгоды для себя, а если будут что-то давать России, то будут пытаться обмануть всех, максимально все скрывать и минимизировать риски.

Поэтому никакого "ленд-лиза" от Китая я бы не ожидал, но какие-то механизмы поддержать стремительно банкротящийся режим Путина они вполне могут искать. Механизмы, рассчитанные на хитрость.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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