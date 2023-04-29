Кому-то может показаться, что это сгущение красок и преувеличение. Но такое действительно может случиться.

Причин много, в том числе и существенная нехватка финансирования новых фильмов. Это фигово как и непосредственно для нас, потому что сейчас мы можем ежедневно ходить на новые отечественные фильмы, радоваться, что они такие классные, и обсуждать их в соцсетях.

Но есть еще и международная история с фестивалями, на которых наши авторы начали получать награды, хорошие отзывы и представлять страну, рассказывая о ней иностранцам. К сожалению, россияне, по мнению многих наших кинематографистов, чрезвычайно активны на этих площадках, проталкивая дальше свой миф о великой культуре, а на прессухах или в интервью впаривают дичь, что они такие же жертвы, как и мы.

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Скоро мы не сможем им противостоять, потому что просто не с чем будет ехать на эти фестивали.

Тем временем Госкино ср*ть хотело на эти проблемы, и порой кажется, что их действия похожи уже на какую-то диверсию.

Недавно киносообщество узнало о существовании Стратегии развития украинского кино до 2027 года. Госкино отказывается ее показывать, ссылаясь на то, что она еще дорабатывается и вообще содержит какую-то тайную информацию

Недавно киносообщество узнало о существовании Стратегии развития украинского кино до 2027 года. Госкино отказывается ее показывать, ссылаясь на то, что она еще дорабатывается и содержит какую-то тайную информацию. Что звучит максимально кринжево.

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Нам неизвестно кто эту стратегию писал. С представителями индустрии ее не обсуждали, хотя это обязательная процедура для такого документа. Ибо речь идет о действительно глобальных процессах. Художники не устают повторять, что теперь культура, кино – это оружие. Да и раньше она тоже была оружием, учитывая, что Россия построила на ней огромный миф, который работает очень эффективно.

Речь идет о действительно глобальных процессах. Художники не устают повторять, что теперь культура, кино – это оружие

Это большой вызов нашей киноиндустрии, и все должны объединиться, чтобы попытаться что-то с этим делать. Я верю, что сейчас украинцы полностью поняли важность кино и, в отличие от прежнего времени, смогут назвать целый список любимых лент и авторов, доказавших, что могут снимать очень хорошие работы, без всякого попустительства.

Просто следите за этой ситуацией и поддерживайте наших киношников. Все очень серьезно.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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