Политика - это развитие общества и поддержка людей, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире спец-проекта "Независимые 30 лет" на Еспресо.TV.



"Занимаясь политикой я борюсь не только за мандат в Верховной Раде. Политика - это развитие общества и поддержка людей. И развитие общества проявляется абсолютно в разных сферах. Когда мы, например, рассказываем о Гуцульщине, которая была центром украинской, польской и центрально-европейской интеллигенции, то это не просто интересно, это является элементом строительства государства. Поскольку мы никогда не построим государство, пока не восстановим память о ком-то или о чем-то," - рассказал Княжицкий.



Княжицкий отметил, что обожает не только Гуцульщину, но и многие другие регионы, в частности Полтавский и Николаевский. Он отметил, что всегда старается помочь в развитии того региона, где люди сами пытаются развивать свою историческое и культурное наследие.



"Я бесконечно люблю Украину и всегда стараюсь помочь людям в развитии их региона. Потому, когда ты занимаешься политикой, ты не можешь быть оторванным от людей. Я избран народным депутатом от Львова и хочу многое сделать для львовян. Но я народный депутат и должен помочь в каждом уголке Украины. Именно поэтому я очень ответственнен перед своими избирателями", - добавил Княжицкий



Княжицкий уверен, что каждый украинский политик должен развивать какие-то направления украинского прошлого. По его словам, политики должны жить и работать вместе с людьми.