Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Политика давления по принудительной паспортизации абсолютно централизована. В Геническе есть оговорка, что тот, кто не получит российский паспорт, соответственно не сможет получить документы об образовании. Оккупанты идут дальше - в Геническом и Скадовском районе отказывают в инсулине тем, кто не получил паспорт РФ. Объявили о том, что получить медицинскую помощь без российского паспорта будет невозможно", - сказал он.

Хлань добавил, что также оккупанты с помощью коллаборантов озвучивают то, что фермерские хозяйства должны отчитываться за расчет по земле.

"Те, у кого нет российского паспорта, оккупанты будут следить, чтобы таким людям не платили за землю. Сейчас они давят не только на фермеров с принудительной перерегистрацией, но и на землевладельцев. Они говорят, что платить им деньги без паспорта РФ никто не будет "Даже больше - пугают, что если они не получат паспорт и не переоформят участок, то и земельный участок, и все имущество будет конфисковано, а человек до Нового года будет депортирован из оккупированной Херсонщины", - подытожил депутат.