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"Политика давления централизована": в Херсонском облсовете рассказали о новых вариантах принуждения окупантов к паспортам РФ

14 августа, 2023 понедельник
15:09
Война с Россией

Россияне на оккупированной Херсонской области вводят новые ограничения для людей, которые отказываются получать паспорт РФ - угрожают не оказывать медицинскую помощь, отобрать имущество и депортировать

Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Политика давления по принудительной паспортизации абсолютно централизована. В Геническе есть оговорка, что тот, кто не получит российский паспорт, соответственно не сможет получить документы об образовании. Оккупанты идут дальше - в Геническом и Скадовском районе отказывают в инсулине тем, кто не получил паспорт РФ. Объявили о том, что получить медицинскую помощь без российского паспорта будет невозможно", - сказал он.

Хлань добавил, что также оккупанты с помощью коллаборантов озвучивают то, что фермерские хозяйства должны отчитываться за расчет по земле.

"Те, у кого нет российского паспорта, оккупанты будут следить, чтобы таким людям не платили за землю. Сейчас они давят не только на фермеров с принудительной перерегистрацией, но и на землевладельцев. Они говорят, что платить им деньги без паспорта РФ никто не будет "Даже больше - пугают, что если они не получат паспорт и не переоформят участок, то и земельный участок, и все имущество будет конфисковано, а человек до Нового года будет депортирован из оккупированной Херсонщины", - подытожил депутат.

  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 24 июля сообщил, что людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории.
  • Впоследствии стало известно, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
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