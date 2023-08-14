"Политика давления централизована": в Херсонском облсовете рассказали о новых вариантах принуждения окупантов к паспортам РФ
Россияне на оккупированной Херсонской области вводят новые ограничения для людей, которые отказываются получать паспорт РФ - угрожают не оказывать медицинскую помощь, отобрать имущество и депортировать
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Политика давления по принудительной паспортизации абсолютно централизована. В Геническе есть оговорка, что тот, кто не получит российский паспорт, соответственно не сможет получить документы об образовании. Оккупанты идут дальше - в Геническом и Скадовском районе отказывают в инсулине тем, кто не получил паспорт РФ. Объявили о том, что получить медицинскую помощь без российского паспорта будет невозможно", - сказал он.
Хлань добавил, что также оккупанты с помощью коллаборантов озвучивают то, что фермерские хозяйства должны отчитываться за расчет по земле.
"Те, у кого нет российского паспорта, оккупанты будут следить, чтобы таким людям не платили за землю. Сейчас они давят не только на фермеров с принудительной перерегистрацией, но и на землевладельцев. Они говорят, что платить им деньги без паспорта РФ никто не будет "Даже больше - пугают, что если они не получат паспорт и не переоформят участок, то и земельный участок, и все имущество будет конфисковано, а человек до Нового года будет депортирован из оккупированной Херсонщины", - подытожил депутат.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 24 июля сообщил, что людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории.
- Впоследствии стало известно, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ
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