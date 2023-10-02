Politico: Запад может отказаться от поддержки Украины, если она не будет бороться с коррупцией

Об этом сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный стратегический документ США.

Документ с долгосрочным планом США предусматривает максимальные усилия по искоренению коррупционных преступлений и реформированию ряда секторов Украины. В нем отмечается, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от поддержки Украины в борьбе с вторжением России, если Киев не может вкладывать достаточно усилий в борьбу с ней.

Конфиденциальная версия документа "Интегрированная стратегия для страны" втрое длиннее той, что Госдепартамент США опубликовал на своем вебсайте, и содержит гораздо больше деталей о целях США в Украине: от приватизации банков до помощи большему количеству школ с изучением английского языка и поощрения украинских военных принять протоколы НАТО. Представитель Госдепа США не сказал, предоставил ли Вашингтон украинскому правительству удлиненную версию стратегии и существует ли секретная версия.

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, сказал, что большинство украинцев приветствуют эту стратегию, потому что они устали от повсеместной коррупции в стране.

Интегрированная стратегия страны, созданная Госдепартаментом и другими институтами правительства США, содержит перечни целей, временные рамки для их достижения и этапы, которые США хотели бы видеть достигнутыми. Достижение целей США по Украине обязывает к выполнению обещаний США по обеспечению и обучению вооруженных сил Украины.

Борьба с коррупцией

Утверждение о прекращении помощи Украине из-за взяточничества может ободрить противников помощи США Украине, в частности, законодателей-республиканцев, которые пытаются заблокировать такую помощь. Во время войны США придерживались коротких упоминаний о коррупции, потому что хотели продемонстрировать солидарность с Киевом, но после более чем года полномасштабной войны США настаивают на этом вопросе публично и частно.

Американский чиновник анонимно заявил, что администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о предстоящей экономической помощи "реформами, направленными на борьбу с коррупцией и превращением Украины в более привлекательное место для частных инвестиций", но такие условия не рассматриваются для военной помощи.

Среди целей США помощь в реформировании органов национальной безопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный, толерантный к риску подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции".

Стандарты НАТО

Американская стратегия направлена на то, чтобы заставить украинскую армию принять стандарты НАТО. Она предусматривает, что Минобороны Украины "создаст профессиональный младший офицерский и сержантский корпус в соответствии со стандартной доктриной и принципами НАТО". Формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО".

Еще одно условие предполагает создание "плана сопротивления на национальном уровне", что означает то, что обычные украинцы будут сопротивляться, если РФ захватит больше территорий.

Оборонное производство

Один из разделов документа отмечает, что Украина должна производить собственную военную технику, создав "внутреннюю оборонную промышленность, способную удовлетворить основные потребности", а также обеспечить среду, стимулирующую стартапы оборонных информационных технологий.

Украинское правительство должно "ввести существенные реформы по децентрализации контроля над энергетическим сектором".

Финансовая система и присутствие США в Украине

Финансовая система Украины должна "увеличить объемы кредитования для поощрения расширения бизнеса" и уменьшить роль государства в банковском секторе, в частности, "прозрачный возврат "Альфа-банка" в частную собственность".

Стратегия отмечает восстановление дипломатического присутствия США в Украине не только в Киеве, но и во Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Помощь США

Стратегия описывает способы, которыми США помогают сектору здравоохранения Украины, киберзащите и борющимся с дезинформацией организациям, поддерживает украинские антимонопольные усилия и инициативы, чтобы стимулировать увеличение налоговых поступлений в бюджет.

США предлагают техническую и другую помощь Минобразования Украины для улучшения преподавания английского языка и считают, что это поможет реинтегрировать украинцев с освобожденных от российской оккупации территорий.

Америка будет помогать Украине улучшать способность преследовать военные преступления собственной судебной системе, в частности отбор более 2000 новых судей и решение проблемы более 9000 жалоб на неправомерное поведение судей.