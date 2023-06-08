Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

Известно, что сейчас ЕС обсуждает 11 пакет санкций против РФ. Десять предыдущих пакетов были направлены на меры против российской экономики – теперь Брюссель хочет сделать невозможным обход своих ограничений.

Венгрия и Греция готовы обсуждать новый санкционный пакет только после исключения их компаний из списка спонсоров войны.

При этом Германия, Франция и несколько стран-членов ЕС опасаются, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения. Еврокомиссия уже пошла на некоторые компромиссы, предложив другой пакет санкционных мер. Послы стран-членов ЕС обсудят его на следующей встрече в среду, 14 июня.

"Мы приближаемся к соглашению", - сказал один из дипломатов.

Он признал, что заседание Европейского Совета в конце июня может стать дедлайном утверждения решения.