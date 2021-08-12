Politico: цель нового польского закона о медиа - не лишение влияния РФ и Китая, а закрытие проамериканских СМИ

Об этом говорится в материале Politico .



Правящая польская партия "Право и справедливость" (PiS) в среду протянула законопроект о СМИ, который, по мнению критиков, направленный на подрыв телеканала, принадлежащего США, который критикует правое правительство.



Вашингтон предупредил Варшаву не продлевать принятия данного закона, но "националистическая правящая партия Польши не сдерживалась", заявляет издание.



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Законопроект позволяет только компаниям с пропиской в ЕС или Европейского экономического сообщества иметь лицензии на вещание. В Польше отмечали, что это делается с целью обезопасить себя от информационного влияния Китая и РФ. Однако законопроект таким образом исключает американскую компанию Discovery, владельца польского TVN, одного из самых популярных польских телеканалов, и ее дочерней компании TVN24. Срок действия лицензии канала новостей заканчивается 26 сентября.



В США отмечают, что TVN как независимый вещатель может позволить себе критику правящей партии.



"Законопроект направлен непосредственно на TVN и является беспрецедентным атакой на свободу слова и независимость СМИ", - говорится в заявлении руководства TVN после проходження законопроекта через парламент.



После выхода "Согласия" из коалиции "Объединенная правая" Сейм не смог принять решение с первого раза. Спикер Сейма Эльжбета Витек решила провести голосование еще раз, утверждая, что она имеет право это делать в случаях, когда результат голосования "вызывает оправданные сомнения".



Оппозиция заявила, что повторное голосование было незаконным, и любое решение, принятое во время сессии парламента, не будет обязательным.



"Проведение этого голосования вновь не только безосновательно, но и является нарушением закона", - написал в своем твиттере Схетына, один из лидеров оппозиционной партии "Гражданская платформа".



"Спикер Сейма несет ответственность за это, ганьбившы название польского Сейма своими действиями", - добавил он.



Теперь законопроект поступает в Сенат, где оппозиция имеет узкую большинство и, вероятно, отклонит его.



"Демократическое большинство в Сенате никогда не одобрит нападение на средства массовой информации, независимые от правительства", - сказал спикер Сената Томаш Гродзки в Twitter после голосования.

Напомним, возможное принятие данного закона было одной из причин увольнения вицепремьера Ярослава Говино от партии "Согласие" и фактического распада коалиции