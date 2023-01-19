Politico: Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По словам французского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности, вопрос будет рассмотрен на совместном заседании французских и немецких чиновников в воскресенье, 22 января.

"Эта тема сложная, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем об этом", - сказал французский чиновник журналистам, прежде чем подтвердить предстоящую встречу в воскресенье. "Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французско-германского кабинета".

В Politico утвердили: западные официальные лица опасаются, что у Украины осталось немного времени до того, как Россия начнет новое, более широкое наступление, и это, вероятно, потребует поставки танков для укрепления обороны.

Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.

Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.

Газете Frankfurte Allgemeine Zeitung источники сообщили : если правительство Германии в ближайшее время примет решение о поставках Украине танков Leopard 2, то до конца 2023 года сможет передать от 10 до 15 отремонтированных танков.

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