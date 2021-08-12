Politico: Белый Дом ожидает захвата столицы Афганистана талибами за несколько недель

Об этом говорится в материале Politico .



По словам издания, чиновники США пытаются оценить, насколько быстро может упасть правительство в Кабуле, а президент Джо Байден изменил свою позицию по Афганистану в послании к американцам.



"Там, где он однажды настаивал на том, что после двух десятилетий поддержке США афганские силы смогут защитить себя, Байден и его помощники перешли к более хладнокровной мантры если они не могут, это не наша проблема", - утверждает издание.



Внутри администрации ведущие помощники просто стараются не отставать от карты боевых действий и позиций "Талибана" на ней.



Сейчас американские чиновники считают, что Кабул может быть окружен или попасть под контроль талибов в течение нескольких недель, и даже будущее посольства США, похожего на крепость, становится все более сомнительным.



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Между тем президент упорно держится решения весны прошлого года о выводе боевых войск США, рассчитывая, что уставшие войной избиратели скорее проигнорируют тревожные события в конфликте, как они делали это раньше.



"Я не жалею о своем решении", - сказал Байден журналистам во вторник 10 августа, отметив, что США потратили более триллиона долларов и потеряли тысячи своих войск на обучение и оснащение военных Афганистана.



"Лидеры Афганистана должны собраться", - сказал он. "Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию", - добавил Байден.



Это сообщение, которое сейчас публично подчеркивают Белый дом, Пентагон, Государственный департамент и другие ведомства после многих лет частного давления на афганских лидеров, многие из которых надеялись, что США никогда не выполнят своих обязательств выйти.



Представители администрации Байдена утверждают, что США лучшие разведывательные и другие расширенные возможности для предотвращения любым будущим террористическим заговорам против Америки, которые могут возникнуть из Афганистана, где когда-то Усама бен Ладен планировал атаки 11 сентября. Они также отмечают, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам и финансовую поддержку афганским военным, включая, по крайней мере, поддержку с воздуха.



Politico описывает, что талибы захватили много военной техники, взяв город Кундуз на севере. В частности издание рассказывает о видео, где талибы позируют на фоне американских Хамви и советских вертолетов Ми-24.



Новая военная оценка США говорит о том, что столица страны, Кабул, может попасть под контроль талибов в течение месяца, сообщил Politico человек, знаком с разведкой. Мужчина добавил, что захват всего города может занять больше времени, шесть месяцев и более, и ситуация "плавная".



Детали оценки, которая включала анализ нескольких военных и разведывательных подразделений, впервые сообщила The Washington Post.



По словам трех человек, которые хорошо знакомы с ситуацией, обсуждение внутренней администрации начали эвакуацию посольства США в Кабуле; один человек сказал, что миссию можно будет вывезти до конца этого месяца.

Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана

По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 9 из 34 региональных центров страны . Бои правительства и боевиков "Талибана" ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.