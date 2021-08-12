Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Politico: Белый Дом ожидает захвата столицы Афганистана талибами за несколько недель

Politico: Белый Дом ожидает захвата столицы Афганистана талибами за несколько недель

12 августа, 2021 четверг
09:48
Мир Талибы

Соединенные Штаты в новой оценке военной ситуации в Афганистане прогнозируют, что талибы подойдут вплотную к Кабулу через месяц. По информации журналистов, США готовят эвакуацию собственного посольства из страны

Об этом говорится в материале Politico .

По словам издания, чиновники США пытаются оценить, насколько быстро может упасть правительство в Кабуле, а президент Джо Байден изменил свою позицию по Афганистану в послании к американцам.

"Там, где он однажды настаивал на том, что после двух десятилетий поддержке США афганские силы смогут защитить себя, Байден и его помощники перешли к более хладнокровной мантры если они не могут, это не наша проблема", - утверждает издание.

Внутри администрации ведущие помощники просто стараются не отставать от карты боевых действий и позиций "Талибана" на ней.

Сейчас американские чиновники считают, что Кабул может быть окружен или попасть под контроль талибов в течение нескольких недель, и даже будущее посольства США, похожего на крепость, становится все более сомнительным.

Читайте также: Германия отказывается возвращать войска в Афганистан

Между тем президент упорно держится решения весны прошлого года о выводе боевых войск США, рассчитывая, что уставшие войной избиратели скорее проигнорируют тревожные события в конфликте, как они делали это раньше.

"Я не жалею о своем решении", - сказал Байден журналистам во вторник 10 августа, отметив, что США потратили более триллиона долларов и потеряли тысячи своих войск на обучение и оснащение военных Афганистана.

"Лидеры Афганистана должны собраться", - сказал он. "Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию", - добавил Байден.

Это сообщение, которое сейчас публично подчеркивают Белый дом, Пентагон, Государственный департамент и другие ведомства после многих лет частного давления на афганских лидеров, многие из которых надеялись, что США никогда не выполнят своих обязательств выйти.

Представители администрации Байдена утверждают, что США лучшие разведывательные и другие расширенные возможности для предотвращения любым будущим террористическим заговорам против Америки, которые могут возникнуть из Афганистана, где когда-то Усама бен Ладен планировал атаки 11 сентября. Они также отмечают, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам и финансовую поддержку афганским военным, включая, по крайней мере, поддержку с воздуха.

Politico описывает, что талибы захватили много военной техники, взяв город Кундуз на севере. В частности издание рассказывает о видео, где талибы позируют на фоне американских Хамви и советских вертолетов Ми-24.

Новая военная оценка США говорит о том, что столица страны, Кабул, может попасть под контроль талибов в течение месяца, сообщил Politico человек, знаком с разведкой. Мужчина добавил, что захват всего города может занять больше времени, шесть месяцев и более, и ситуация "плавная".

Детали оценки, которая включала анализ нескольких военных и разведывательных подразделений, впервые сообщила The Washington Post.

По словам трех человек, которые хорошо знакомы с ситуацией, обсуждение внутренней администрации начали эвакуацию посольства США в Кабуле; один человек сказал, что миссию можно будет вывезти до конца этого месяца.

  • Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
  • 24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $3,3 млрд на поддержку сил безопасности
  • 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
  • 10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана
  • По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 9 из 34 региональных центров страны . Бои правительства и боевиков "Талибана" ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.
Талибан
война в Афганистане
США
Читайте также:
Климкин Руденко
10 августа, 2021 вторник
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
Мая Санду
11 августа, 2021 среда
Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"
Фирташ
10 августа, 2021 вторник
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
Киев
+19
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.7
    Покупка 26.7
    Продажа 26.94
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
12 августа
13:17
PR
258 миллионов долларов ждут победителя. Тысячи украинцев участвуют в тираже: у вас есть время до субботы
13:15
коронавирус
В Житомирской области обнаружили 20 случаев штамма "Дельта": один человек умер
13:05
Украина и США подписали меморандум о совместной борьбе с транснациональным наркотрафиком
12:56
Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac до двух недель
12:38
В Запорожье женщина облила себя бензином и подожгла
12:20
СБУ
Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки
12:00
Банк "Расчетный центр" прекратил деятельность по собственной инициативе
11:55
В Карпатах в открый бассейн неожиданно прыгнула корова
11:52
COVID-19
Россия установила новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки
11:45
инсулин
Пациенты с 1 октября смогут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"
11:26
В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе: сгорело не менее одно авто
11:13
В водах Японии шторм расколол пополам сухогруз. ФОТОФАКТ
10:46
Украина и США будут сотрудничать для противодействия международному наркотрафику
10:17
Сейм Польши
Сейм Польши принял закон, запрещающий выдачу лицензий на вещание для СМИ с долей иностранного капитала более 49%: начались протесты
09:24
доллар
Курс валют: цена доллара прекратила снижение
08:41
Коронавирус: за сутки количество новых случаев в Украине выросло на 11%
08:25
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
Боевики за сутки 8 раз нарушили перемирие: убит гражданский, ранен военный
07:59
В США McDonald&#39;s обязал своих сотрудников вакцинироваться до октября
07:36
На Камчатке разбился вертолет с 16 людьми на борту
07:00
Эксклюзив
Владимир Дубровский: Украина может расти за счет инвестиций в человеческий капитал
00:49
"Челси" - "Вильярреал"
"Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА
2021, среда
11 августа
22:58
В Киеве возле Рады задержали мужчину, который говорил прохожим, что у него есть взрывчатка
22:48
РФ и США
Министры обороны США и РФ провели телефонные переговоры
22:34
Лапутина обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа
22:18
Майя Санду
Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"
21:50
Решение снизить цену на э/э для части населения - плохое, за это заплатит промышленность, - Святослав Павлюк
21:49
SkyUp анонсировал рейсы "Киев-Лиссабон" с 23 августа
21:32
Швейцария ужесточила санкции против Беларуси
21:24
"Динамо" - "Минай"
"Динамо" уверенно победило "Минай" в УПЛ
21:19
Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
21:08
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
Дрифт на Софийской площади в Киеве: организаторы должны понести финансовое наказание, - Ткаченко
21:03
Инфографика
Челси
"Челси" - "Вильярреал": составы команд на матч за Суперкубок УЕФА
21:00
Во Франции митингующие против COVID-паспортов разгромили 15 центров вакцинации
20:43
ООН отправила 114 тонн гумпомощи в ОРДЛО
20:41
Зеленский
Зеленский подписал стратегию коммуникации по интеграции в НАТО
20:38
Корентин Толиссо
"Бавария" удивила ценой чемпиона мира по футболу
20:25
Зеленский
Зеленский уволил главу Харьковской ОГА
20:20
Сергей Ребров
Последний шанс, чтобы возглавить сборную: Ребров проведет финальные переговоры, чтобы разорвать контракт с арабским клубом
20:12
Притеснения Россией ПЦУ в Крыму "суд" оккупантов назначил заседание в отношении настоятеля монастыря, где силовики сорвали богослужение
20:05
НАБУ направило в суд дело о взятке нардепу, ЦПК заявляет о Юрченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV