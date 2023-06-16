Об этом он сказал в интервью Bloomberg .

"Я бы хотел, чтобы Россия признавала, что ее отношения с Европой должны основываться на согласии и определенном консенсусе, и я верю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым", — сказал Киссинджер.

На вопрос, сможет ли Путин выжить у власти, если война закончится на этих условиях, бывший госсекретарь США ответил: "Это маловероятно".

По его словам, важно, чтобы Украина вышла из войны как сильное демократическое государство, но распада России лучше избежать, чтобы не было вспышки новой напряженности.

Киссинджер описал Путина как "фигуру типа Достоевского, охваченную амбивалентностью и несбыточными стремлениями". По его мнению, президент РФ "чрезмерно" использовал свою власть по отношению к Украине.