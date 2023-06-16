Политическое выживание Путина в случае победы Украины будет маловероятным, – Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что политическое выживание президента РФ Владимира Путина в случае победы Украины будет маловероятным
Об этом он сказал в интервью Bloomberg .
"Я бы хотел, чтобы Россия признавала, что ее отношения с Европой должны основываться на согласии и определенном консенсусе, и я верю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым", — сказал Киссинджер.
На вопрос, сможет ли Путин выжить у власти, если война закончится на этих условиях, бывший госсекретарь США ответил: "Это маловероятно".
По его словам, важно, чтобы Украина вышла из войны как сильное демократическое государство, но распада России лучше избежать, чтобы не было вспышки новой напряженности.
Киссинджер описал Путина как "фигуру типа Достоевского, охваченную амбивалентностью и несбыточными стремлениями". По его мнению, президент РФ "чрезмерно" использовал свою власть по отношению к Украине.
- В январе 2023 года Киссинджер признал целесообразность присоединения Украины к НАТО . Ранее он говорил, что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне.
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