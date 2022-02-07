Политическое сдерживание, санкции, оборонное усиление: Маркарова рассказала о совместном противодействии Украины и Западу агрессии РФ

Об этом она сказала в ходе дискуссии "Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин", передает Укринформ.

По словам Маркаровой, первый уровень - это политическое сдерживание. Над этим успешно трудится команда украинских дипломатов.

Еще один уровень - это санкции против России.

"Санкции должны быть введены сейчас, поскольку Путин уже напал на Украину и незаконно содержит часть территорий", - подчеркнула Маркарова.

Также посол назвала третий уровень сдерживания агрессии РФ, а именно - усиление оборонного потенциала Украины. В частности, Маркарова упомянула о пакете военной помощи, который президент США Джо Байден одобрил в декабре 2021 года.

"Это было очень своевременно и очень, очень высоко оценено в Украине", - сказала Маркарова о помощи США.

Отдельно дипломат отметила, что Украине нужна также экономическая помощь, поскольку Россия оказывает не только военное давление, но и влияет на бизнес, инвесторов и международных экономических партнеров. В то же время, по ее словам, 95% территории Украины открыто для бизнеса, несмотря на то, что война в стране длится уже восемь лет.

"Чем больше западного бизнеса у нас будет, тем меньше вероятность того, что кто-нибудь нападет на Украину", - отметила Маркарова.

