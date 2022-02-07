Политическое сдерживание, санкции, оборонное усиление: Маркарова рассказала о совместном противодействии Украины и Западу агрессии РФ
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина и западные партнеры проводят работу на трех уровнях для сдерживания и противодействия агрессии Российской Федерации
Об этом она сказала в ходе дискуссии "Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин", передает Укринформ.
По словам Маркаровой, первый уровень - это политическое сдерживание. Над этим успешно трудится команда украинских дипломатов.
Еще один уровень - это санкции против России.
"Санкции должны быть введены сейчас, поскольку Путин уже напал на Украину и незаконно содержит часть территорий", - подчеркнула Маркарова.
Также посол назвала третий уровень сдерживания агрессии РФ, а именно - усиление оборонного потенциала Украины. В частности, Маркарова упомянула о пакете военной помощи, который президент США Джо Байден одобрил в декабре 2021 года.
"Это было очень своевременно и очень, очень высоко оценено в Украине", - сказала Маркарова о помощи США.
Отдельно дипломат отметила, что Украине нужна также экономическая помощь, поскольку Россия оказывает не только военное давление, но и влияет на бизнес, инвесторов и международных экономических партнеров. В то же время, по ее словам, 95% территории Украины открыто для бизнеса, несмотря на то, что война в стране длится уже восемь лет.
"Чем больше западного бизнеса у нас будет, тем меньше вероятность того, что кто-нибудь нападет на Украину", - отметила Маркарова.
- Напомним, ранее Оксана Маркарова заявила, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину потому, что она избрала демократию.
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