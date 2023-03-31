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"Политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне": Трамп отреагировал на уголовные обвинения

31 мартa, 2023 пятница
09:53
Мир Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда присяжных Манхэттена проголосовать за выдвижение уголовного обвинения

Об этом сообщило издание CNN .

Стало известно, что бывший глава Белого дома назвал решение суда "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне".

"Демократы врали, обманывали и воровали в своей одержимости попыткой захватить Трампа, но теперь они сделали невероятное - предъявили обвинение абсолютно невинному человеку в вмешательстве в выборы", - заявил Трамп.

Он также раскритиковал окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, заявив, что "он выполняет политический заказ Джо Байдена за финансирование Джорджа Сороса".

«Я считаю, что эта охота на ведьм будет иметь серьезные негативные последствия для Джо Байдена. Американский народ точно понимает, что здесь делают левые радикальные демократы. Это видят все. , а затем мы победим Джо Байдена", - сказал Трамп.

Справка

30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэн приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание эксфотомодели Карен Макдугал и экспорноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и по собственным средствам. В то же время Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.

  • СМИ узнали подробности вероятного задержания Трампа - на него не будут одевать наручники и не бросать в камеру. У Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас.
  • Экс-президент США Дональд Трамп ожидал , что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать.
  • 31 марта присяжные в суде Нью-Йорка выдвинули обвинение экс-президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс
Общество
Криминал
Дональд Трамп
США
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