Об этом сообщило издание CNN .

Стало известно, что бывший глава Белого дома назвал решение суда "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне".

"Демократы врали, обманывали и воровали в своей одержимости попыткой захватить Трампа, но теперь они сделали невероятное - предъявили обвинение абсолютно невинному человеку в вмешательстве в выборы", - заявил Трамп.

Он также раскритиковал окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, заявив, что "он выполняет политический заказ Джо Байдена за финансирование Джорджа Сороса".

«Я считаю, что эта охота на ведьм будет иметь серьезные негативные последствия для Джо Байдена. Американский народ точно понимает, что здесь делают левые радикальные демократы. Это видят все. , а затем мы победим Джо Байдена", - сказал Трамп.

Справка

30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэн приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание эксфотомодели Карен Макдугал и экспорноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и по собственным средствам. В то же время Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.