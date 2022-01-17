"Политический сезон начинается": Порошенко объяснил, почему решил вернуться именно 17 января

Об этом Порошенко сказал в интервью LB.ua.



"По поводу того, куда я сперва поеду. Хочу подчеркнуть: политический сезон в Украине начинается только с завтрашнего дня. До сих пор у нас были праздники. Президент отдыхал, его камарилья - тоже. Именно поэтому я решил вернуться 17 числа. Хотя Верховная Рада начнет работу де-факто еще через неделю, но сейчас идет работа в комитетах. Следовательно, мы предложили суду, что готовы приехать 17-го, и если суд считает нужным, может назначить на этот день заседание", - сказал Порошенко.



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Нардеп отметил, что планирует уехать из аэропорта сразу в суд.



"Как известно, они поставили 11 часов (начало судебного заседания – ред.), чтобы мы не успели никуда заехать (из аэропорта – ред.), поэтому мы поедем сразу в суд. Я приму участие в заседании. Я готов буду вместе со своими защитниками продемонстрировать обществу абсолютную ничтожность обвинения. Даже не ничтожность – его отсутствие. Там даже нечего комментировать", - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы , чтобы вылететь в Украину.