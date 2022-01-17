"Политический сезон начинается": Порошенко объяснил, почему решил вернуться именно 17 января
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко объяснил избрание 17 января для возвращения в Украину завершением новогодних праздников и началом рабочей недели
Об этом Порошенко сказал в интервью LB.ua.
"По поводу того, куда я сперва поеду. Хочу подчеркнуть: политический сезон в Украине начинается только с завтрашнего дня. До сих пор у нас были праздники. Президент отдыхал, его камарилья - тоже. Именно поэтому я решил вернуться 17 числа. Хотя Верховная Рада начнет работу де-факто еще через неделю, но сейчас идет работа в комитетах. Следовательно, мы предложили суду, что готовы приехать 17-го, и если суд считает нужным, может назначить на этот день заседание", - сказал Порошенко.
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Нардеп отметил, что планирует уехать из аэропорта сразу в суд.
"Как известно, они поставили 11 часов (начало судебного заседания – ред.), чтобы мы не успели никуда заехать (из аэропорта – ред.), поэтому мы поедем сразу в суд. Я приму участие в заседании. Я готов буду вместе со своими защитниками продемонстрировать обществу абсолютную ничтожность обвинения. Даже не ничтожность – его отсутствие. Там даже нечего комментировать", - сказал Порошенко.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Порошенко заявил , что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном поводе на заседание Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
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