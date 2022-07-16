Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, - глава МИД Италии
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией
Об этом он сказал в интервью Politico.
"Россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем послать оружие (в Украину, – ред.). Это одна из многих серьезных проблем", – сказал Ди Майо.
Он обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента России Владимира Путина, и выступил со страстным призывом к политическим партиям не рушить правительство во время голосования за недоверие на следующей неделе в итальянском парламенте.
По словам Ди Майо, если правительство развалится, оно будет продолжать исполнять обязанности с ограниченными полномочиями до выборов. Это может привести к параличу, поскольку правительству не будет полномочий продолжать вооружать Украину, помогать семьям с кризисом стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания запасов в случае, если Россия перекроет краны.
"Если правительство упадет в среду, у нас не будет полномочий подписывать какие-либо новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы направляемся к зиме", - сказал министр.
Ди Майо сказал, что Драги является одним из самых жестких западных лидеров, противостоящих Путину. Поскольку Италия является ключевым членом западного альянса, противостоящим вторжению России в Украину, Драги был одним из первых, кто предложил жесткие санкции и замораживание российских валютных резервов, а также поддержал кандидатство Украины в ЕС.
Ранее Ди Майо возглавлял "Движение 5 звезд", но месяц назад покинул партию из-за ссоры из-за отправки оружия в Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в помощи Путину.
"Невероятная вещь заключается в том, что экс-премьер-министр атакует Драги, помогая пропаганде Путина и автократии над демократией", – сказал Ди Майо.
- 14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Он встретился с президентом, после чего Маттарелла отклонил прошение премьера об отставке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное