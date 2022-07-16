Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, - глава МИД Италии

Об этом он сказал в интервью Politico.

"Россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем послать оружие (в Украину, – ред.). Это одна из многих серьезных проблем", – сказал Ди Майо.

Он обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента России Владимира Путина, и выступил со страстным призывом к политическим партиям не рушить правительство во время голосования за недоверие на следующей неделе в итальянском парламенте.

По словам Ди Майо, если правительство развалится, оно будет продолжать исполнять обязанности с ограниченными полномочиями до выборов. Это может привести к параличу, поскольку правительству не будет полномочий продолжать вооружать Украину, помогать семьям с кризисом стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания запасов в случае, если Россия перекроет краны.

"Если правительство упадет в среду, у нас не будет полномочий подписывать какие-либо новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы направляемся к зиме", - сказал министр.

Ди Майо сказал, что Драги является одним из самых жестких западных лидеров, противостоящих Путину. Поскольку Италия является ключевым членом западного альянса, противостоящим вторжению России в Украину, Драги был одним из первых, кто предложил жесткие санкции и замораживание российских валютных резервов, а также поддержал кандидатство Украины в ЕС.

Ранее Ди Майо возглавлял "Движение 5 звезд", но месяц назад покинул партию из-за ссоры из-за отправки оружия в Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в помощи Путину.

"Невероятная вещь заключается в том, что экс-премьер-министр атакует Драги, помогая пропаганде Путина и автократии над демократией", – сказал Ди Майо.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Он встретился с президентом, после чего Маттарелла отклонил прошение премьера об отставке.

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