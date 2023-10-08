Политический кризис США заставит ЕС больше помогать Украине, - дипломат Брайза

Неожиданная отставка спикера Маккартни повлекла за собой неприятную историю – 45-дневный бюджет США без помощи для Украины. Сказать, что мы озабочены – это не сказать ничего.

На самом деле, то, что деньги для Украины были изъяты из законопроекта временного финансирования правительства, стало полной неожиданностью. Поддержка Украины довольно сильна в Конгрессе США, даже среди республиканцев. И лишь небольшая группа самых радикальных республиканцев, поддерживающих Трампа, не хотят оказывать поддержку Украине по причинам, которые я до сих пор не до конца понимаю. Именно они хотели, чтобы правительство прекратило функционировать, лишив его денег. И во избежание этого тогдашнему спикеру Маккарте пришлось пойти на компромисс. Он выбрал компромисс, который заключался в том, что в этом бюджете не будет предусмотрена помощь Украине, но через 45 дней будет принят другой бюджет. И, конечно, все кроме радикальных республиканцев надеются, что деньги для Украины в нем найдутся.

Но сейчас самое важное, кто будет избран на место спикера Маккарти. Есть два основных кандидата. Это Стив Скалис – высокопоставленный республиканец из штата Луизиана. Он выступает за большую поддержку Украины, цитируя Байдена - "до тех пор, пока это будет нужно". А его оппонент Джим Джордан из Огайо выступает против усиления поддержки Украины. Так что новоизбранный спикер будет решать, какие законопроекты выносить на голосование, и может заблокировать помощь Украине, если так захочет. Президент Байден в таком случае ничего не может поделать, кроме как попытаться его убедить.

Поэтому это совершенно неожиданный поворот событий, и, по-моему, он глубоко смущает демократическую систему США, поскольку показывает, насколько мы близки к полной дисфункциональности.

США помогают нам так, как немногие в мире, но мы надеялись на усиление помощи, в частности в зимней кампании на фронте. Мы надеялись, что президент Байден отважится и подпишет документы о передаче ATACMS.

Несколько недель назад, господин Борковский, мы с вами говорили о том, что администрация Байдена наконец-то готова предоставить Украине ATACMS и хорошо двигается в направлении поставки F-16, потому что наконец-то поняла, что Украина действительно нуждается в этом оружии и не собирается использовать его для атак. на русскую территорию. Без таких ресурсов Украина не сможет сделать то, чего требует от нее Вашингтон, то есть добиться прогресса на поле боя.

А тут всех врасплох застал этот беспорядок в политической системе США, поэтому пока невозможно сказать, что будет дальше.

Кроме того, я думаю, что в долгосрочной перспективе для того, кто станет спикером Палаты представителей, будет политически невыгодно не восстановить поддержку Украины, однако сейчас просто невозможно сказать, как быстро это может произойти и насколько большой может быть эта помощь.

Насколько я понимаю, все еще остается неиспользованной помощь Украине на сумму в пять миллиардов долларов. Исходя из того, что в среднем Украина получает от США 2,7 миллиарда долларов в месяц, речь идет о двух месяцах еще не оказанной помощи.

Также, мы видели, сколько иранского оружия было изъято и будет передано Украине, речь идет о миллионах патронов и тысячах пулеметов иранского производства, которые очевидно переправляли морем для повстанцев Хути. Впрочем, Украина не может выиграть войну, опираясь на такие случайные находки вооружений. США должны предоставлять финансирование.

Вызывают беспокойство некоторые сигналы, зачастую от анонимных источников в Белом доме или отставных генералов, не только в Соединенных Штатах, но и в Великобритании. Они начинают говорить, что, возможно, у нас на складах будет что-то заканчиваться (речь идет о британском заявлении), мы будем помогать Украине, но следует учесть, что наша помощь не резиновая. Что будет через несколько месяцев, когда в США, например, сторонники Трампа, скажут: мы и так достаточно помогли Украине (и назовут сумму в 100 миллиардов долларов), давайте уменьшать помощь. Деньги и оружие – какие теперь тенденции в американском и европейском политикуме?

Основой политики есть деньги и расходы. И в системе Соединенных Штатов именно Конгресс решает, сколько денег будет выделено для целей, которых хочет достичь президент. Именно в этом самая большая власть Конгресса США и поэтому нашей демократической системой управлять тяжело. Иногда такое случается. Но, как говорил Уинстон Черчилль, американцы в конечном итоге поступают правильно после того, как перепробуют все, что неправильно. Сейчас мы находимся в таком режиме, когда есть группа крайних республиканских сторонников президента Трампа, которые настроены нигилистически. Они хотели бы развалить наше правительство, потому что думают, что это выставит Байдена в плохом свете, а Трампа – в хорошем. Поэтому Украина является заложником этого процесса. В долгосрочной перспективе думаю, что помощь будет оказана, исходя, по меньшей мере, из того, что когда-то сказал Черчилль. В конце концов, США поступят правильно.

В краткосрочной перспективе позитивно то, что это также является определенным сигналом для наших европейских союзников, чтобы заставить их делать больше.

Великобритания сделала многое. Это верно. Германия сделала многое. Эстония сделала больше всего в расчете на душу населения. Впрочем, есть и другие страны, как Болгария, которые сделали не так много, и им нужно делать больше. Надеюсь, что сейчас будет небольшой политический кризис и внутри Европейского Союза, чтобы они поняли, что должны сделать еще больше, чтобы помочь Украине.

Международная политика переживает не самое лучшее время для Украины, происходят определенные изменения. Кроме венгерского премьера Орбана мы получили еще словацкого Роберта Фицо. Стремительно ухудшились украинско-польские отношения, хочется верить, что они улучшатся благодаря усилиям украинских и польских политиков. Но есть чувство, что мировая конъюнктура может ухудшиться для нас.

Это верно. Каждый политический вопрос, каждая политическая проблема, каждая война в моей жизни в какой-то момент утрачивала интерес международного сообщества. Однако международный интерес к этой войне был и остается сильным. Он все еще очень силен, но политические системы не стоят на месте. Помните, какой в начале войны была поддержка Украины в Словакии, сколько украинских беженцев они приняли. Так же, конечно, было и с Польшей. Но потом вмешалась внутренняя политика. Экономические условия в обеих странах стали более сложными и тяжелыми для фермеров, в частности из-за украинского зерно. Не могу сказать, что их поддержка развеялась, нет – она есть, и думаю, что в Словакии и Польше все еще осознают, что очень важно, чтобы Украина победила. Однако люди стали более замкнутыми, более эгоистичными, сосредоточенными на собственном положении и менее сострадательными к Украине. Но совершенно ясно, что Словакия и Польша знают, что Украина должна победить в этой войне.

Люди сейчас несколько устали, несколько подзабыли всю серьезность этой войны, а на поле боя образовалась своеобразная патовая ситуация. Но с течением времени, когда пройдут польские выборы, когда утихомирится словацкая политическая система после переизбрания Фицо, долгое время остающегося сторонником Путина, тогда я думаю, что поддержка Украины возобновится. Но мне легко говорить, сидя здесь. Будь я украинцем, я был бы очень обеспокоен, в конце концов я также обеспокоен.

Это ужасно, как Польша и Ярослав Качиньский ведут себя по отношению к Украине. Навязывать Украине дополнительные экономические трудности из-за интереса польских фермеров в выборах - это, по меньшей мере, эгоистично, а больше - это стратегическое самоубийство.

Подготавливается очередная встреча Стамбульского формата. Какая может быть повестка дня, о чем будут говорить? Вопрос "формулы мира" может трактоваться в разных государствах, в разных политических структурах достаточно по-разному – Владимир Зеленский озвучил нашу, украинскую позицию, но у каждой страны свое видение решения вопроса войны.

Прекрасный вопрос, и я согласен с тем, что разные страны трансатлантической семьи имеют разное видение того, как должна завершиться война или как она должна продолжаться. Итак, президент Эрдоган был последовательным по некоторым вопросам, и я предполагаю, что он будет играть главную роль в формировании повестки дня. Он с самого начала четко осудил вторжение России в Украину, поддержал территориальную целостность Украины, осудив аннексию Крыма и других четырех областей, а также оккупацию Донбасса.

Он был последователен в обеспечении предоставления Турцией значительной военной помощи Украине. Вместе с тем ему удавалось быть последовательным в желании оставаться потенциальным посредником и поддерживать свои контактные связи с Путиным. Эрдоган действительно гордится зерновым соглашением, ведь он был не последним в его заключении. Думаю, что в повестке дня будет возобновление зернового соглашения, в то время как Украина, похоже, выполняет его, отправляя свое зерно и другие грузы кораблями вдоль побережья Румынии и Болгарии, которые являются членами НАТО.

Итак, Эрдоган попытается возобновить зерновое соглашение. Также его последовательность состоит в том, что он просто хочет, чтобы война закончилась, чтобы наступил мир. Он видит роль Турции в международных отношениях как стабилизирующей силы и страны, преданной поиску мира. Даже независимо от того, насколько несправедлива может быть политическая ситуация на местах, в данном случае в Украине, как человек, он просто хочет, чтобы перестали убивать людей.

Администрация Байдена придерживается другой позиции. Там с одной стороны считают, что Украина сама должна решить, как закончить войну, с другой – боятся или боялись эскалации со стороны России и применения ядерного оружия, что, по моему мнению, ошибка.

Европейский Союз выразился очень четко. Украина должна получить всю необходимую поддержку и сама должна решить, как закончить войну. Вот какие вопросы будут в повестке дня этой встречи. Как нам достичь мира? Как нам быть посредниками? Как добиться уважения территориальной целостности Украины и как сделать так, чтобы экспорт зерна возобновил свои привычные темпы?

Прошло несколько недель от визита президента Зеленского и украинской делегации в Вашингтон. Были очень громкие заявления, много чувств. Были также встречи, в том числе с одним из патриархов американской дипломатии Киссинджером. Американская дипломатия чрезвычайно красноречивая и мощная, но есть очень разные течения. Как теперь постараются разворачивать американо-украинское сотрудничество? Лучшая помощь – выделение тяжелого вооружения. Россияне хотели бы превратить российско-украинскую войну в войну сухопутную, пехотную, то есть нашу задачу – получить тяжелую артиллерию, ракетные системы, тяжелые танки – не 30 «абрамсов», а 230. Но это значит, что россияне могут применить неконвенционные угрозы, они именно об этом намекают.

Начнем с бывшего госсекретаря Киссинджера. Он считается самым опытным и одним из самых мудрых дипломатов в истории США. Взаимодействуя с ним во время своей дипломатической карьеры, я считал его взгляды глубокими, но не всегда соглашался с ними. Так что могу предположить, что, возможно, украинская делегация, которая с ним встречалась, тоже не со всем соглашалась.

Мы помним, как Киссинджер в начале войны предполагал, что возможно для Украины было бы лучше искать путь к миру, как это делает Эрдоган, а не продолжать войну. А потом он изменил свою точку зрения. Глубокая мудрость Генри Киссинджера, отражающая необходимость для Украины закончить эту войну на ее условиях, - это то, что в конце концов возобладает в Вашингтоне.

Сейчас мы являемся свидетелями настоящего политического безумия в Вашингтоне, из-за которого политизированые поставки оружия в Украину, якобы сдерживая таким образом потенциальное применение Россией неконвенционального или ядерного оружия. То есть это даже не рациональные дебаты. Это просто бессмысленная борьба между сторонниками и противниками Трампа в Республиканской партии, которая, надеюсь, скоро завершится, и администрация Байдена получит усиленное финансирование для Украины, включая большее количество ATACMS. Таким образом, Украина снова сможет контролировать свою судьбу настолько, насколько это возможно.

И еще один момент: я думаю, что Генри Киссинджер, как и многие в Вашингтоне, не понимает до конца, как Украина может вытеснить все российские войска из Крыма и Донбасса, потому что это очень сложная задача. Но в моем кругу друзей в Вашингтоне есть военно-политические эксперты, которые видят, что Украина движется в этом направлении – во-первых, благодаря ее постепенному продвижению в направлении Азовского моря, чтобы разъединить Донбасс и Крым. И во-вторых, с помощью ATACMS, других ракетных систем большей дальности, а также украинских морских дронов, представляющих серьезную угрозу Крымскому мосту.

Так что вполне возможно, что вскоре Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных, и это заставит Путина вести переговоры на условиях, которые в конечном счете будут намного выгоднее для Украины.

Не грозит ли нам "афганский синдром", когда, например, кандидат в президенты, Трамп или кто-то из его среды, начнет проливать крокодильи слезы вроде: мы помогли Украине очень хорошо, но сейчас пора сосредоточиться на проблемах фермеров Пенсильвании? Американская избирательная кампания еще может доставить много неприятных неожиданностей, задача украинского политикума – действовать на опережение. Мы получили от американских властей советы и сроки для реализации реформ. Если мы не будем вкладываться в эти сроки, это скажется на оказании помощи от США? И тоже интересует ситуация с ленд-лизом.

Представители Республиканской партии, выступающие против поддержки Украины, ищут любой повод, чтобы оправдать свою позицию, потому что они полагают, что это сделает их более привлекательными в глазах Дональда Трампа. Поэтому ради собственной пользы они будут указывать на коррупцию в Украине, на любые недостаточные средства, на не те формы собственности, то есть будут давить на уязвимые места.

Что касается текущего прогресса правительства Зеленского в проведении реформ, то я не смогу дать какую-либо оценку. В конце концов думаю, что никто уже не следит за этим так пристально, как до войны, потому что, конечно, мы все сосредоточены на войне. Но если посмотреть на то, как он пытается выжать коррупцию из Министерства обороны, например, в вопросах закупок и других, то впечатление складывается удивительно положительное. В конце концов, не столько ситуация с внутренними реформами в Украине будет определять, будет ли помощь США продолжаться. В действительности, в первую очередь, все зависит от того, кто будет избран спикером Палаты представителей Конгресса США. Следовательно, кто выиграет президентские выборы в 2024 году. И если это будет Трамп, то его мы уже слышали – он придумает, как остановить войну за 24 часа.

Откровенно я не думаю, что он прекратит помощь Украине. Он понял, когда был действующим президентом, что США должны были предоставить Украине джавелины, чтобы та могла защитить себя, и слава Богу, что это произошло.

Тамп не очень хорошо разбирается в тонкостях геополитики, и все, что он делает, трансакционно, то есть он хочет знать свою выгоду от того или иного шага.

Я думаю, что президент Зеленский выяснит, каким образом Украина сможет достучаться до тех, к кому нужно. Спикер Палаты представителей, кто бы это ни был, в конце концов должен прислушаться к президенту Соединенных Штатов. Ведь даже когда Соединенные Штаты тяготели к изоляционизму, даже когда наш первый президент Джордж Вашингтон советовал американцам избегать, как он это называл, иностранных связей, Соединенным Штатам всегда была присуща идеалистическая мотивация, заключавшаяся в представлении о том, что США сделают мир безопасным. для демократии Я думаю, что эти тенденции сохраняются в американской политике и будут сохраняться, пока мы с вами и вашими зрителями будем наблюдать за политикой США.

Что касается ленд лиза, то сейчас педалировать этот вопрос невозможно, поскольку Палата представителей не может собираться и заниматься официальными делами, так у нее нет спикера. Только когда будет избран новый спикер, Палата представителей вернется к работе, и спикер будет контролировать, какие предложения или законопроекты могут быть вынесены на голосование. Так что если спикером будет тот джентльмен из Огайо, о котором я упоминал, - Джим Джордан, я думаю, что он просто никогда не вынесет такой законопроект на голосование в Палате представителей, и у Байдена не будет никакого законодательного способа что-либо сделать. С другой стороны, если спикером будет избран Стив Скалис из Луизианы, я уверен, что он захочет, чтобы такие законопроекты, как предложение о ленд лизе, были вынесены на голосование в Конгрессе. Поэтому если такое голосование состоится, я не сомневаюсь, что законопроект пройдет и станет законом. Но пока невозможно предсказать будущее, потому что законодательный график или повестка дня полностью зависит от того, кто будет избран следующим спикером Палаты представителей.