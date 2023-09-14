Политический эксперт назвал причину усиления антикоррупционной деятельности в Украине

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"



"Мы видим, что в последнее время в Украине действительно активизировалась антикоррупционная тема. При чем как внутри страны, так и снаружи. То есть мы видим изменения в правительстве и выдачу подозрений за коррупционные сделки. И это касается не только чиновников, но и в частности таких лиц как Игорь Коломойский. Я думаю, что такая активизация антикоррупционной деятельности в Украине происходит не просто так, а по определенным причинам, самая главная из них - поддержка западных партнеров, Украина нуждается в дополнительной помощи от наших партнеров, в частности, военной и финансовой, а без реальных антикоррупционных мер. ожидать усиления помощи точно не стоит", - объяснила она.



Эксперт подчеркнула, что вопрос борьбы с коррупцией является одним из главных условий для вступления Украины в ЕС и НАТО.



"Тема войны и помощи Украине будет главной на всех предвыборных дебатах наших партнеров. В частности, США. Сейчас усиление помощи Украине стало главной дискуссией на фоне приближающихся президентских выборов в США. Кроме этого, ряд западных лидеров неоднократно привлекали внимание к вопросу коррупции в Украине. Они отмечают, что это может стать проблемой для вступления Украины в ЕС и НАТО", - добавила она.

27 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент инициативу относительно того, чтобы приравнять ответственность за коррупционные деяния к наказанию за государственную измену.

По данным УП и ZN.ua после поддержки Верховной Радой предложения президента приравнять коррупцию в военное время к государственной измене власти планируют разрешить СБУ, а не только НАБУ расследовать коррупционные дела на сумму более 24 миллионов гривен.