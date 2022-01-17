"Политическим лидерам в Украине нужно объединиться против агрессии РФ": посол Британии призвала "не отвлекаться на поляризацию внутренней политики"
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала украинских политических лидеров объединяться против российской агрессии
Об этом она написала в Twitter .
"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас", - подчеркнула Мелинда Симмонс.
Посол добавила, что важно не терять эту проблему из виду и "не отвлекаться на поляризацию внутренней политики".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.01
Покупка 28.01Продажа 28.29
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.32
- Актуальное
- Важное