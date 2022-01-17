"Политическим лидерам в Украине нужно объединиться против агрессии РФ": посол Британии призвала "не отвлекаться на поляризацию внутренней политики"

Об этом она написала в Twitter .



"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас", - подчеркнула Мелинда Симмонс.



Посол добавила, что важно не терять эту проблему из виду и "не отвлекаться на поляризацию внутренней политики".

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