Политических и эмоциональных предпосылок для переговоров с РФ нет, - Климкин

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. дипломат Павел Климкин в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Ни политических, ни эмоциональных предпосылок для переговоров с РФ нет. Нет в украинском обществе, нет на Западе. Также не вижу персональных, или личных,

переговоров с российским режимом. И это касается не только формата Зеленский - Путин. Вообще, трудно себе представить формальные переговоры с Россией. Конечно, могут быть гуманитарные вопросы, обмен пленными, обмен телами погибших. Может подниматься вопрос о зерне - это тоже гуманитарный вопрос", - отметил Климкин.

По словам дипломата, сложно представить, чтобы переговоры состоялись непосредственно между двумя президентами.

"Не исключаю, что могут возникнуть вопросы о прекращении огня. Поскольку во время войны "никогда не говори никогда". Будут ли это формальные переговоры или зондирующие контакты? Также трудно представить, чтобы переговоры состоялись непосредственно на двоих. Некоторые из наших друзей считают, что это критично. Возникает вопрос, чтобы мы были на одной стороне с нашими друзьями. Отмечаю, что сегодня думать о повестке дня, формате переговоров, где проводить, - не вижу", - подчеркнул Климкин.