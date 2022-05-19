"Политические заявления, направленные на пропагандистский эффект". В Минобороны ответили российским политикам, желающим запретить обмен бойцов "Азова"

Об этом Анна Маляр сказала в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник считает, что заявления представителей страны-агрессора относительно запрета обмена украинских военных с "Азовстали" предназначены для внутренней пропаганды. "В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки. Поэтому мы оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и на пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления", - отметила Анна. Моляр.

Также Маляр просит воздержаться от публичных заявлений об обмене пленными, ведь чрезмерная публичность иногда может нанести ущерб не только этой конкретной операции спасения, но и всему процессу обмена. "Это история, которой должны заниматься профессионалы", - подчеркнула замглавы МОУ.

"Я понимаю волнения и переживания, которые сейчас охватили нашу страну, потому что это наши защитники, это наши герои. Мы действительно делаем все возможное, чтобы их спасти. Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения". Это первое. Во-вторых, продолжаются переговоры. Потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", - сказала Анна Маляр .

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь". Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Украинский дипломат Владимир Огрызко в эфире Эспрессо рассказал о том, что в РФ могут принять новое постановление по запрету обмена террористов и объявить полк "Азов" террористическим, чтобы азовцев отправить в тюрьму.

По мнению специалистов Института исследования войны, Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.

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