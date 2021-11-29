Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 2014 года, недопустимы, - заявление "Европейской Солидарности"

Об этом говорится на сайте партии "ЕС".



"Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица - это типичное поведение российской власти, которое недопустимо в Украине.



Главная цель политических репрессий Зеленского, до сих пор желающего увидеть на переговорах в глазах Путина мир, - дискредитировать тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины.



Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. Украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский цивилизационный выбор, который Украина сделала во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции, свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит пренебрежительную модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова.



Назначенцы из окружения Зеленского уже неоднократно совершали атаки на свободу слова в Украине. Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "слуг" по отношению к СМИ - начиная от давления на "суспильного" вещателя с требованием предоставлять монобольшинству увеличенное представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией ставленника Зеленского Мецгера по отношению к журналистам "Радио Свобода".



Еще возмутительнее, что дело против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова возбуждено из-за видео с учений. Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ГБР из-за волнения - а не слишком ли наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором?



В этом контексте у общества есть вопрос к власти: сколько еще из государственного бюджета будут так щедро финансироваться репрессивные органы, не имеющие ничего общего с правоохранительными?



"Европейская Солидарность" в очередной раз напоминает, что Государственное бюро расследований так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены из-за слива спецоперации по задержанию вагнеровцев. Также ДБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато заводит новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ.



"Европейская Солидарность" отмечает: украинское патриотическое сообщество никогда не примет попыток разрушить свободу слова в Украине. Требуем от власти срочно провести расследование и выяснить, кто отдал приказ о возбуждении абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова.



Зеленский должен наконец-то усвоить, что Украина - не Россия и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не позволят", - говорится в заявлении.