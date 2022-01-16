Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора, - Международный демократический союз

Политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора, - Международный демократический союз

16 января, 2022 воскресенье
13:00
Мир

Международный демократический союз считает действия Зеленского и украинских властей, направленные на преследование лидера оппозиционной партии, пятого президента Петра Порошенко, неприемлемыми и опасными для Украины

Об этом говорится в заявлении организации, передает Еспресо.TV.

"Размещение российских вооруженных сил на границе, кибернападения на украинское правительство и политические провокации российского руководства создали неприемлемый уровень угрозы геополитической стабильности", – отмечают в IDU.

"В то же время, демократический статус Украины находится под угрозой по внутренним причинам. Нынешние действия правительства Зеленского против парламентской оппозиции неприемлемы. В частности, хлипкое обвинение Офиса Генерального прокурора против бывшего президента Петра Порошенко, лидера оппозиции в Раде, глубоко разделяет. Такие действия похожи на реванш" - выборочное и политически мотивированное преследование ключевого политического оппонента", - подчеркивают Международный демократический союз.

Читайте также: "Призываем Зеленского прекратить раскалывать украинское общество в это рискованное время". Заявление украинской интеллигенции

"Во времена огромной угрозы Президент должен обратиться к политической оппозиции, чтобы объединить национальную решимость против внешней агрессии. Использование внешней угрозы для сведения внутренних политических счетов только играет на руку агрессору. Поэтому IDU призывает власти Украины объединить все украинские политические силы против агрессии путинского режима и снять безосновательные обвинения против Порошенко", - говорится в заявлении.

Справка

Международный демократический союз – это платформа, способствующая развитию демократии и политики правоцентристов по всему миру. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания).

Европейская солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года. 29 июля 2020 года состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Гарпера приняло участие более 70 участников со всего мира. Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии "Европейская солидарность" в Международном демократическом союзе.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Петр Порошенко
Европейская солидарность
Читайте также:
Леонид Деркач
15 января, 2022 суббота
Не стало экс-головы СБУ и таможни Деркача
Николай Княжицкий
15 января, 2022 суббота
Николай Княжицкий объяснил, почему переговоры Зеленский - Байден - Путин нереальны
Олександр Лукашенко
15 января, 2022 суббота
Лукашенко говорит, что он разрабатывал операцию по подавлению восстания в Казахстане. Вместе с Путиным
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.86
    Покупка 27.86
    Продажа 28.15
  • EUR
    Покупка 31.78
    Продажа 32.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
16 января
15:05
Теннисиста-антивакцинатора Джоковича депортировали из Австралии
14:41
Аблязов объяснил, почему восстание в Казахстане не имело лидеров
14:20
Тине Кароль запретили петь в Грузии на русском, - СМИ
14:00
Украина чествует воинов-киборгов, которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта
13:48
После возвращения из Казахстана "миротворцы" потролили Лукашенко. Фотофакт
13:37
С сегодняшнего дня в Украине все печатные издания должны выходить на государственном языке
13:16
Праздничный городок возле Святой Софии работает последний день
12:44
В Афганистане талибы-узбеки выступили против талибов-пуштунов
12:15
На 19 января оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию
12:00
Фильмы о "шестидесятниках" Дзюбе, Светличной и Коцюбинской доступны для свободного просмотра
11:45
За ночь в захваченном Донецке выгорело 7 квартир многоэтажки
11:23
"Призываем Зеленского перестать раскалывать украинское общество в это рискованное время". Заявление украинской интеллигенции
11:00
Таджикистан поднял зарплаты военным
10:24
Оккупанты только за сутки разместили на линии фронта 257 единиц техники
10:00
Ссора между дворниками в Одессе привела к убийству, - СМИ
09:32
Эксклюзив
Путин и Си Цзиньпин
Китай приказал Путину убираться из Казахстана, - Пионтковский
09:10
В пригороде Днепра сгорел ресторан
08:50
Пандемия COVID-19 в Украине: 88 смертей, 2 тыс. госпитализаций, 6 тыс. заражений
08:19
Эксклюзив
Угонщик
В Киеве угонщик Mercedes C200 остановил курьерский Smart. Злоумышленник разогнался до 200 км/ч
08:00
Элизабет Трасс
Британский МИД: российская дезинформация готовит почву для вторжения в Украину
07:25
Эксклюзив
Возле Красного корпуса Университета им. Шевченко жестко столкнулись две Audi. Одна из них загорелась
2022, суббота
15 января
22:47
хакер
СНБО нашел в кибератаке на правительственные сайты белорусский след
22:22
Зеленский неожиданно отреагировал на отставку Шевченко из "Дженоа"
22:00
В Киеве внедорожник "отфутболил" авто в подземный переход и протаранил опору
21:44
Умер итальянский модельер Нино Черрути
21:27
Шевченко после отставки из "Дженоа" начал переговоры с новой командой, - СМИ
21:11
Искандер-М
Россия начала перебрасывать в сторону Украины "Искандеры"
20:55
Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу
20:37
Из-за извержения подводного вулкана побережья Тонги и Японии накрыло цунами
20:21
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко
19:50
Украинский экс-футболист "Ювентуса" назвал причину провала Шевченко в "Дженоа"
19:33
НАТО
Финляндия и Швеция смогут немедленно получить членство в НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - экс-генсек Альянса Расмуссен
19:15
Кулеба
Кулеба рассказал об итогах встречи глав МИД стран ЕС, посвященной безопасности Украины
18:56
Мыколенко сыграл первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии
18:27
протесты в Казахстане
Власти Казахстана назвали количество погибших во время протестов
18:01
ООС ВСУ
15 января на фронте наблюдается "тишина"
17:45
Украину на следующей неделе посетит глава МИД Канады
17:15
Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом
17:07
"Шахтер" объявил о трансфере футболиста сборной Бразилии
16:49
Сенат США
В Сенат США подали еще один законопроект о персональных санкциях против Путина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV