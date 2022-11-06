Политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны: глава МИД Чехии о спецтрибунале над высшим руководством РФ
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский высказался за создание спецтрибунала над высшим руководством России за военные преступления, совершенные в Украине
Об этом он заявил у себя в twitter .
"Чехия – среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу …Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил Ян Липавский.
Читайте также: Только военное поражение и суд в Гааге могут остановить Путина, - дипломат Ельченко
Кроме этого, он также добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое не поддерживало бы Украину.
- 3 ноября комитет по иностранным делам парламента Чехии признал российский режим террористическим.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное