Об этом он заявил у себя в twitter .

"Чехия – среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу …Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил Ян Липавский.

Читайте также: Только военное поражение и суд в Гааге могут остановить Путина, - дипломат Ельченко

Кроме этого, он также добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое не поддерживало бы Украину.

3 ноября комитет по иностранным делам парламента Чехии признал российский режим террористическим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb