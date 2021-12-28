Политические итоги 2021 года: Сергей Таран в стриме с Сергеем Руденко

"Политические итоги 2021 года, что ждет Украину в 2022-м?" – на эти темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политическим экспертом Сергеем Тараном.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 11:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 29 декабря, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".



