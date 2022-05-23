"Политически закопать Зеленского способно разве его собственное окружение": журналист Будерацкий о заявлениях Медведчука по Порошенко

Об этом говорится в Facebook-сообщении Будерацкого.

"Петр Алексеевич точно не герой моего романа, но эта вся жуткая метель вокруг Медведчука реально напрягает. Нет, вопрос, как так случилось, что забытый маргинальный кум х*йла после аннексии Крыма и войны на Донбассе стал вдруг нужным и влиятельным, никуда не исчезает. Да и роль Петра Алексеевича в этих событиях тоже интересна. Но сейчас? Ау, СБУ, серьезно?" – написал Будерацкий.

Журналист также напомнил о других интересующих общество темах и касающихся компетенции СБУ.

"Может наконец-то рассказали, как так случилось, что сбежал Наумов (экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов уехал за границу накануне полномасштабного вторжения РФ)? Или, может быть, расскажете наконец подробно, что за х*йня случилась с СБУ в Херсонской области? Реально, все бы ничего, давно видно, что после всех событий Зе политически закопать способно разве его собственное окружение со всеми этими татаровыми. Нашли время раскапывать топор политического рубилова..." - подытожил Будерацкий.

Партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны агрессора.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука "позорной спецоперацией, которая совершенно неуместна в военное время" .

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